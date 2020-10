Nur für Abonnenten Visual Story Veröffentlicht am 18. Oktober 2020

Zum Ende des Sommers steht er noch in voller Pracht auf den Feldern in und um Tettnang: der Hopfen. Über mehrere Wochen sind die Hopfenbauern dann mit der Ernte beschäftigt. Doch was passiert eigentlich mit den Pflanzen, wenn sie geerntet sind? Bild: Kerstin Mommsen

Der Hopfen, der in Tettnang und Umgebung angebaut wird, landet nach der Ernte beim Hopfenpflanzerverband in der Kaltenbergerstraße. Und zwar verpackt in großen, etwa sechs Kilogramm schweren Ballen.Jeder Hopfenbauer bringt seine Lieferung persönlich