Modellbauer-Herzen werden kommende Woche höherschlagen! Autos, Trucks, Schiffe und Flugzeuge in Miniaturform werden bei der Faszination Modellbau von 4. bis 6. November in Friedrichshafen zu sehen sein. Schon einen Tag vor Messebeginn können SÜDKURIER-Leserinnen und -Leser im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Technikchef Stefan Keller | Bild: Felix Kästle

„Bei der Hintergrund-Führung mit unserem Technik-Chef Stefan Keller werden die Teilnehmer sehen, was überhaupt alles an Logistik erforderlich ist, bis bei einer Großveranstaltung alles aufgebaut ist und die Messe die Türen für die Besucher öffnen kann“, sagt Frank Gauß, Pressesprecher der Messe. Dazu würden viele verschiedene Gewerke gemeinsam anpacken. „Beim Rundgang über das Messegelände gibt es natürlich auch an den Messeständen schon viel zu sehen und die SÜDKURIER-Leserinnen und -Leser können die letzten Vorbereitungen der Aussteller beobachten“, so Gauß.

Frank Gauß, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen | Bild: Felix Kästle

Jetzt Tickets beim SÜDKURIER gewinnen

Gewinnen Sie Karten für diese exklusive Führung hinter die Kulissen einer der bekanntesten Messen in Friedrichshafen. Wir verlosen 5x2 Tickets an unsere SÜDKURIER-Abonnenten. Die Führung ist am Donnerstag, 3. November, um 10 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist vor dem Eingang West der Messe Friedrichshafen. Die Gewinner erhalten zudem Eintrittskarten für die Modellbau-Messe. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Die Faszination Modellbau steht von 4. bis 6. November in Friedrichshafen auf dem Programm. | Bild: Messe Sinsheim