Wenn der Apfel in der Region Thema ist, sind sie nicht weit entfernt: die Apfelhoheiten. Sie tragen schöne Dirndl, Schärpen und nicht selten eine Krone. Jasmin Eichenhofer kommt aus Markdorf und ist die aktuelle Bodensee-Apfelkönigin. Im September vergangene Jahres wurde sie gewählt. Stets an ihrer Seite sind Sina Bernhard aus Kressbronn und die Tettnangerin Mia Bentele, die beiden Apfelprinzessinnen. Doch was heißt es eigentlich, eine Apfelhoheit zu sein?

Nicht nur an, um schön auszusehen

„In erster Linie repräsentieren wir den Apfel am Bodensee“, sagt Mia Bentele. Dazu gehören Auftritte bei Messen und Veranstaltungen in ganz Deutschland, wie zum Beispiel die Eröffnung der Apfelsaison 2023. Im Frühjahr ging es für Jasmin Eichenhofer und Sina Bernhard sogar über die Grenze hinaus zum Fest der Königinnen nach Südtirol. Zwischen offiziellen Terminen nehmen sich die Hoheiten auch Zeit für Herzensangelegenheiten wie Besuche in Seniorenheimen oder Kindergärten. „Wir sind aber nicht nur da, um schön auszusehen“, erklärt Sina Bernhard. „Häufig erklären wir auch einfach ganz viel zum Thema Apfel.“

Das Wissen über die Frucht bringen alle drei Hoheiten vom heimischen Familienhof mit. Außerdem haben sie alle eine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen. Sina Bernhard hat vor Kurzem ihre Lehre als Obstbaumeisterin beendet, während Mia Bentele in ihre Meisterlehre startet. Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer ist Studentin eines dualen Studiums der Fachrichtung BWL-Handel-Agrar. Wie lässt sich das Amt mit dem Ausbildungs- und Studienalltag vereinen? „Wir machen das ja zum Glück nicht alleine“, antwortet Sina Bernhard. „Zu dritt können wir uns immer gut aufteilen.“

Zeigen, wie wichtig der Apfel am Bodensee ist

Die Erlebnisse als Apfelhoheiten seien nicht nur für sie persönliche Erfahrungen, sondern auch Gelegenheiten, mit wichtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen zeigen, wie wichtig der Apfel am Bodensee ist“, sagt Jasmin Eichenhofer. „Die Menschen sollen wieder Wert auf unser Produkt legen.“ Seit einem Jahr sind die Apfelkönigin und ihre Prinzessinnen im Amt, ein weiteres haben sie noch vor sich, bis die nächste Wahl im September 2024 ansteht.