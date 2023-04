Die Zahl unterm Strich täuscht. Die Bilanzsumme liegt stabil bei 5,3 Milliarden Euro. Auch 2,9 Millionen Euro Bilanzgewinn für 2022 sind nahezu eine Punktlandung im Vergleich zum Vorjahr (3 Millionen Euro). Und doch spricht Lothar Mayer, Chef der Sparkasse Bodensee, von einem „höchst aufgeregten Jahr“. Mit dem Ergebnis sind er und Nils Hoffmann, der das Vorstands-Duo seit Dezember komplettiert, trotzdem zufrieden. „Das haben wir gut hinbekommen, auch für unsere Kunden“, sagt Mayer.

Abruptes Ende der Zins-Party

Vor gut einem Jahr allerdings war Schluss mit der „fast ein Jahrzehnt andauernden Zinsparty“, kommentierte Lothar Mayer am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz die Kehrtwende der Europäischen Zentralbank. Seit 2014 waren die Zinsen immer weiter gesunken, zum Schluss sogar ins Minus. Sparen lohnte sich nicht mehr, Schulden machen dafür umso mehr. Trotz rekordverdächtiger Bau- und Immobilienpreise war der Drang groß, mit günstigen Krediten den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.

Kunden und Banken hätten lange auf die Zinswende gehofft, „aber nicht in diesen großen und schnellen Schritten“, sagt der Sparkassenchef rückblickend. War das erste Halbjahr 2022 noch von einem Boom im Kredit-Neugeschäft geprägt, setzte danach eine gefühlte Schockstarre ein, meint Nils Hoffmann. „Der starke Zinsanstieg hat den Wohnungsinteressenten eine kalte Dusche verpasst.“ Dazu kamen die Inflation und weiter steigende Preise.

Bremseffekt für Immobilienwirtschaft

Die Folge: ein extremer Bremseffekt für die eigentlich robuste Immobilienwirtschaft auch am Bodensee. Regionale Unternehmen hätten ihre Bautätigkeit nahezu eingestellt, so Lothar Mayer. „Bauprojekte haben sich nicht mehr gerechnet. Deshalb wurden viele zurückgestellt oder ganz gestrichen.“ Damit sei der auch politisch gewollte Zuwachs an Wohnraum infrage gestellt.

Auch wenn das Kreditgeschäft im zweiten Halbjahr dank rasant steigender Zinsen hinter den Erwartungen zurückblieb, kletterte der Kreditbestand der Sparkasse bis zum Ende des Jahres 2022 doch wieder auf 3,8 Milliarden Euro wie im Vorjahr. Davon ging mehr als die Hälfte an private Kunden.

Online-Banking beliebter denn je Mit Karte oder Uhr zahlen ist in: Drei Viertel der 120.600 privaten Girokonten bei der Sparkasse Bodensee sind fürs Onlinebanking freigeschaltet. Auch dank Corona habe sich der Trend zur digitalen Zahlung weiter beschleunigt. Mit über 12 Millionen Transaktionen im vergangenen Jahr stieg der Wert um ein Drittel und ging „durch die Decke“, so Lothar Mayer. Für die reibungslose Abwicklung dieser Zahlungen sorgen über 1000 Händlerterminals, die von der Sparkasse Bodensee für deren Kunden betreut werden.

Bekommt auch der Sparer etwas von den gestiegenen Zinsen ab? Kaum, gibt Sparkassenchef Mayer auf Nachfrage zu. Deshalb habe man im Januar und Februar auch kurzzeitig gespürt, dass Geld abfloss. Mit Lockangeboten wie 3 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für sechs Monate könne eine Sparkasse nicht mithalten.

Das Geschäftsmodell: Kunden sollen von langfristig sicheren Zinsen bei der Baufinanzierung über zehn oder gar 20 Jahre profitieren. Im Gegenzug können Zinsen auf Sichteinlagen nicht so schnell steigen wie der Leitzins. Denn die Sparkassen sitzen durch die lange Niedrigzinsphase jetzt auf Krediten, die in den nächsten Jahren wenig Geld einbringen. Aktuell gebe es bei der Sparkasse Bodensee 0,3 Prozent auf Tagesgeld. Beim Festgeld stehe je nach Laufzeit schon wieder eine eins, bei Sparkassenbriefen auch eine zwei vor dem Komma.

Stattdessen möchte die Sparkasse Bodensee ihren Kunden vermitteln, wo es bessere Möglichkeiten gäbe, ihren Wohlstand zu sichern. Denn die Region gehört zu den vermögendsten und einkommensstärksten in Deutschland. „Gestiegene Zinsen reichen nicht“, sagt Nils Hoffmann. Schon gar nicht bei einer Inflation von über 5 Prozent.

Wichtig sei, den passenden Anlage-Mix zu finden. Und das überlässt die Sparkasse Bodensee nicht mehr dem Zufall. Mit 1200 Schulungstagen habe man die „größte Beratungsinitiative“ in der Region gestartet. Rund 1300 Kunden hätten davon schon Gebrauch gemacht.

3 Milliarden Euro in Sichteinlagen

Das Potenzial ist riesig. Aktuell verfügt die Sparkasse Bodensee über Einlagen ihrer Kunden im Wert von 3,9 Milliarden Euro. Drei Viertel davon, also knapp 3 Milliarden Euro, liegen demnach auf Giro-, Tagesgeld- oder Sparkonten, sind in Festgeld oder Sparbriefen hinterlegt. Im Vergleich dazu nimmt sich der Wertpapierumsatz im vergangenen Jahr bescheiden aus. Vermögen im Wert von 608 Millionen Euro hätten Sparkassenkunden in Aktien oder Anleihen investiert.

Es spreche nichts gegen eine Reserve auf dem Tagesgeldkonto, „aber eben nicht als alleinige Anlage“, sagt Nils Hoffmann. Mit der Beratungsinitiative will die Sparkasse Bodensee da ein wenig nachhelfen beim Umdenken.