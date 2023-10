Dieser Bierkrug. Plötzlich stand er da mitten im Friedrichshafener Uferpark. Drei Meter hoch, 1,8 Tonnen schwer. Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber bei dem überdimensionalen Trinkgefäß waren sich die Häfler erstaunlich einig. „Potthässlich“, „kann weg“, „Freibier für alle!“ wurde auf Facebook gespottet. Und auch heute sorgt das Bronze-Denkmal noch für verwunderte Blicke bei Passanten.

Und, haben Sie den Graf Zeppelin erkannt? Auf dem Krug sind Persönlichkeiten aus Peoria und Friedrichshafen zu sehen – samt Skyline der Städte. | Bild: Wienrich, Sabine

Was dahinter steckt? Der Krug ist ein Geschenk der Häfler Partnerstadt Peoria/Illinois und stammt vom Künstler Lonnie Eugene Stewart. Der hat ihn anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft im Jahr 2016 geschaffen. Damals war der Krug allerdings noch ein Prototyp und verbrachte nach seiner Fertigstellung weitere zwei Jahre in einem Museum in Peoria – bis er schließlich auf dem Seeweg nach Friedrichshafen gelangte. Erst kürzlich ließ Jim Ardis, ehemaliger Bürgermeister von Peoria, per Videobotschaft gar ausrichten, dass der Krug den Tourismus in Friedrichshafen ankurbeln werde. Menschen von überall aus der Welt würden künftig in die Stadt am Bodensee kommen, um den Humpen zu sehen, so seine Prognose. Ob das wirklich klappt?

Rostiges Schiffswrack? Nein, Mahnmal des Friedens

Das Klangschiff ist ein Mahnmal des Friedens. Entstanden ist es im Kontext des Balkankriegs. | Bild: Wienrich, Sabine

Etwa 100 Meter weiter, etwa auf Höhe des Stadtbahnhofs, wartet im Häfler Uferpark schon die nächste Kuriosität. Ein 40 Meter langes, rostiges Schiffswrack im See? Das ist das Klangschiff mit dem Titel „Im Augenblick“. Gebaut wurde es vom Künstler Helmut Lutz. Beeinflusst vom Balkankrieg machte das Schiff entlang der Donau Station – unter anderem in Beuron, Passau, Wien, Bratislava, Budapest und an der serbischen Grenze. 2000 wurde das Klangschiff in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ausgestellt, der Partnerstadt Friedrichshafens. Von dort aus kam die Stahl-Holzkonstruktion an den Bodensee. Bis heute wird die Skulptur, die sich das Stadt rund 60.000 Euro hat kosten lassen – und die immer wieder aufwändig saniert werden muss – kontrovers diskutiert. Ein Mahnmal für den Frieden, das nicht alle richtig verstehen.

Latschejungs und Latschemädels in Markdorf

Na, Mädels, was geht? Die Latschejungs schauen in Markdorf auf die Latschemädels und andersherum. | Bild: Grupp, Helmar

Ortswechsel in die Markdorfer Fußgängerzone. Die Latschejungs blicken auf die Latschemädels auf der anderen Seite des Stadtgrabens – und andersherum. Die vier Bronzefiguren im Stadtzentrum sind ein beliebtes Fotomotiv bei Urlaubern. Aber was bedeuten sie überhaupt? Geschaffen wurden die vier Latsche vor rund 15 Jahren zeitversetzt von der Bildhauerin Esther Seidel, die in der Bodenseeregion und in Salem aufgewachsen ist und heute in der Toskana lebt.

Der verstorbene SÜDKURIER-Redakteur Winfried Thum beschrieb einst: „Denn dort am Brunnen, wo die Latschejungs stehen, mussten in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts immer die Mädchen auf dem Weg in die Molkerei vorbeilaufen. Die Markdorfer Jungs wussten das damals natürlich und versammelten sich tagtäglich an dem Brunnen, um den Mädels hinterherzuspähen.“ Die jungen Männer waren die „Latschen“ und sie „latschten“ herum – trafen sich hier, gingen vielleicht auch auf und ab.

Der Tulpen-Platz wurde nie fertig

Der „Tulpen-Platz“ zwischen Proma und Volksbank kostete 165.000 Euro. | Bild: Grupp, Helmar

Wenige Meter weiter zwischen Proma und Volksbank ragen in Markdorf zwei rote Trichter in den Himmel. Sie sollen Tulpen darstellen. Der Tulpen-Platz sollte vor Jahren den Auftakt einer Reihe von Stadtbildverschönerungen darstellen. Damals hatte das Überlinger Büro „365 ° freiraum + umwelt“ den Platz unter Landschaftsarchitektur Wolfgang Treß gestaltet. Kostenfaktor: 165 000 Euro. Zwischenzeitlich sind die Ideen zur Stadtverschönerung aber wieder in der Versenkung verschwunden.

Gandalf und andere Gestalten in Überlingen

Das Trio aus dem Zauberwald mit Gandalf und Co: Der Kettensägenprofi Ricardo Villacis (Mitte) wurde 2019 von den Hobbyschnitzern Andreas Höfler (rechts), dem Leiter der Stadtgärnerei, und Michael Brantner, dem Baumexperten vom Grünflächenamt unterstützt. | Bild: Hanspeter Walter

Am Eingang zum Überlinger Stadtgarten steht ein mit Kettensäge gestaltetes Ensemble, in dem Touristen nur zu gern Erinnerungsfotos machen, das den Kulturhütern in Überlingen aber so gar nicht gefiel. Zu sehen sind Gandalf aus Herr der Ringe und andere märchenhafte Figuren. Entstanden sind sie in Zusammenarbeit zwischen Motorsägenschnitzprofi Ricardo Villacis und Mitarbeitern des Grünflächenamts. Die Baumstümpfe, die nach dem Fällen eines abgestorbenen Thujabaumes stehen gelassen worden waren, wurden teils zu Sitzgelegenheiten umgestaltet. Interessierte können sich in die Arme des bärtigen Gandalfs begeben.

Als Experiment mit ungewissem Ausgang war die Aktion geplant, allerdings nicht mit den Gremien abgesprochen worden. So entbrannte 2019 in der Stadt eine hitzige Debatte um die Frage ‚Kunst oder Kitsch?‘. Während die einen Schlange standen für Fotos, monierten die anderen die künstlerische Qualität. Am Ende durften Gandalf und seine Gefolgsleute bleiben. Der Kulturausschuss sprach sich dafür aus. Dem Gremium war es wichtig, den Kunstbegriff nicht zu eng zu interpretieren. Bei der LGS waren Gandalf und Co. dann auch der Hingucker.

Wer sitzt auf der Magischen Säule von Peter Lenk?

Das Werk an der Hafenmole in Meersburg bringt eine Herausforderung mit sich, die vielen, wenn nicht allen Skulpturen von Peter Lenk eigen ist: Die Magische Säule wird an ihrem Standort nicht erklärt. Der Bildhauer aus Bodman-Ludwigshafen ist bekannt für seine Porträts bekannter Persönlichkeiten der jeweiligen Ortsgeschichte und seinen satirischen Umgang mit deren Wirken. Doch wer nicht um die Feinheiten der Magischen Säule weiß und zur Recherche zu bequem ist, wird Annette von Droste-Hülshoff in Gestalt einer Möwe oben drauf kaum erkennen. Abgebildet sind auch ihr Schwager Freiherr Joseph von Laßberg, die Wendelgard von Halten, Exorzist Johann Joseph Gassner und Franz Anton Mesmer.

Die Magische Säule an der Hafenmole zeigt Persönlichkeiten der Meersburger Ortsgeschichte. Ganz oben drauf: Annette von Droste-Hülshoff als Taube. | Bild: Santini, Jenna

Im April 2007 wurde die Figurengruppe im Zuge einer Sternfahrt enthüllt. Tausende Menschen kamen damals zur Hafenmole. Mit Bänken ist das Rund um die Säule auch heute noch ein beliebter Aufenthaltsort. Doch manch ein Betrachter wird sich beim Blick nach oben vermutlich denken: wie kurios.