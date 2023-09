Was sitzt da plötzlich auf dem Griff des Backofens? Grasgrün, der Körper knapp vier Zentimeter lang und bereit zum Absprung. Was sich da vor einigen Tagen in die Küche verirrt hat, ist ein Grünes Heupferd. Als eine der größten heimischen Heuschrecken ist sie dem Biologen Wilfried Löderbusch aus Markdorf zufolge auch eine der häufigsten Heuschreckenarten bei uns.

War das Grüne Heupferd diesen Sommer besonders häufig zu sehen?

„Sie kommt durchaus auch im Siedlungsbereich vor“, erklärt der Biologe. Veränderungen beim Vorkommen seien ihm zuletzt nicht aufgefallen. „Ich habe nicht den Eindruck, dass sie dieses Jahr häufiger ist als sonst“, sagt er auf die Frage, ob die Heuschreckenart diesen Sommer bei uns in der Region besonders oft gesichtet wurde.

Wilfried Löderbusch | Bild: Stefan Trautmann

Die Grünen Heupferde leben seinen Angaben zufolge meist in „höherer Vegetation, aber auch auf Sträuchern“. Sie seien gute Flieger, zählt er weitere Eigenschaften der Heuschreckenart auf. „Sie sind keine Vegetarier. Sie fressen auch andere Insekten, wenn sie sie kriegen.“ Die Bezeichnung Pferd haben sie wegen ihrer Kopfform. Charakteristisch ist auch ihr Gesang. „Dieser wird durch ein Gegeneinanderreiben der Flügel erzeugt und klingt wie zz zz zz zz“, erklärt der Biologe.

Stachel ist völlig ungefährlich

Das charakteristische Geräusch würden viele Menschen von Sommerabenden und -nächten kennen. „Nur die Männchen singen. Der Gesang soll die Weibchen anlocken.“ Manche Tiere haben zudem eine Art Stachel. Der ist allerdings völlig ungefährlich, denn: „Das ist der sogenannte Legebohrer, mit dem die Eier im Boden abgelegt werden. Dementsprechend haben den nur die Weibchen“, sagt Wilfried Löderbusch. Mit Blick auf das Foto meint er: „Das ist hingegen ein Männchen.“

Überlingen Hornissenkönigin Alfreda hat sich bei Imker Siegfried Wehrle eingenistet Das könnte Sie auch interessieren

Überleben die Tiere auch im Winter bei uns? „Nein, sagt der Biologe, „Heupferde gehen nach den ersten Frostnächten ein.“ Die Eier überwintern im Boden, überstehen seinen Angaben zufolge dort problemlos den Frost. „Im Frühjahr schlüpfen winzige Larven, die sich einige Male häuten und etwa im Juli oder August erwachsen sind.“