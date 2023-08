Ausreichend Wasser, Mütze, Sonnencreme: Bei starken Sonnenstrahlen und hohen Temperaturen ist Vorsicht angesagt. Nach all dem Regen und vielen kalten Sommertagen im August wird es jetzt wieder richtig heiß. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen laut Vorhersage um die 30 Grad Celsius liegen.

Wie die Ärzte Abdulwahab Hassan und Roland Simeoni vom Helios Spital in Überlingen erklären, können bereits solche Temperaturen zu Problemen wie Kopfschmerzen, Augenflimmern, Schwindel und Übelkeit, bis hin zur Ohnmacht führen.

Die Ärzte Abdulwahab Hassan (links) und Roland Simeoni arbeiten im Helios Spital in Überlingen. Sie betonen: Bei hohen Temperaturen ist trinken besonders wichtig. | Bild: Mona Lippisch

Doch es kommt nicht nur auf die Temperatur an sich an, sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit. „Ist diese sehr hoch, können Menschen schon ab 25 Grad Probleme bekommen“, weiß Chefarzt Simeoni. Ist die Luft dagegen trocken, seien Temperaturen von mehr als 30 Grad deutlich einfacher zu ertragen. Das liegt daran, dass der Schweiß bei Trockenheit leichter verdunstet und den Körper schneller kühlt.

Welche Menschen sind bei Hitze besonders gefährdet?

Grundsätzlich reagiert jeder Mensch anders auf Hitze. „Wer trainiert ist und gesund lebt, kann mit hohen Temperaturen besser umgehen als Menschen, die keinen Sport treiben oder krank sind“, sagt Simeoni. Besonders hitzeanfällig seien Kinder. Sie dehydrieren schneller, weil sie weniger schwitzen als Erwachsene und dadurch weniger Wärme abgeben.

Auch Senioren gehören zur hitzeempfindlichen Gruppe. Wie Chefarzt Abduwahab Hassan erklärt, ist die Akklimatisation – also die Anpassung an klimatische Verhältnisse – bei dieser Altersgruppen weniger ausgeprägt. Neben Kindern und Senioren sind Menschen mit einem schwachen Herz, Schwangere und Übergewichtige insgesamt anfälliger für Hitzefolgen.

Was macht Hitze mit dem Körper?

Wie Roland Simeoni erklärt, steigert der menschliche Körper bei hohen Temperaturen die Durchblutung seiner Oberfläche. „Dadurch kann die Hitze besser an die Umgebung abgegeben werden und wir schwitzen.“ Durch den Flüssigkeitsverlust sinkt jedoch das Blutvolumen, was bedeutet, dass das Herz schneller pumpen muss. Dadurch kann der Blutdruck sinken. Weitere Folgen sind Schwindel, Schwäche und Müdigkeit.

Wann kann es gefährlich werden?

Wenn das körpereigene Kühlsystem überlastet ist, kann es bei empfindlichen Menschen zu Regulationsstörungen und Kreislaufproblemen kommen. „Charakteristische Symptome sind Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit“, erklärt Abdulwahab Hassan.

Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und Sonnenstich?

Zu einer Hitzeerschöpfung kommt es ab einer Körpertemperatur von 39 Grad Celsius. Es handelt sich um eine Vorstufe des Hitzschlags. Üblich sind Symptome wie Schwäche, Unwohlsein, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Von einem Hitzschlag sprechen Experten bei einer Körpertemperatur ab 40 Grad. Auch hier sind mögliche Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Ein Hitzschlag betreffe den gesamten Körper und könne mitunter auch lebensbedrohlich sein, betont Chefarzt Hassan.

Anders als beim Hitzschlag ist ein Sonnenstich auf den Kopf beschränkt. Wer im Sommer ohne Kopfbedeckung draußen unterwegs ist, erhöht das Risiko eines Sonnenstichs deswegen erheblich, betonen die Ärzte. Durch die Reizung der Hirnhaut und des Hirngewebes kann es zu starken Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Nackensteifheit und einem geröteten, heißen Kopf kommen.

Wie kann man Gefahren in Folge von Hitze vorbeugen?

Wer Sport treibt und seine Ausdauer trainiert, kommt mit hohen Temperaturen grundsätzlich besser zurecht. Chefarzt Roland Simeoni betont die Wichtigkeit des Sports gleich doppelt: „Beim Sport lernt man das Schwitzen, das manche Menschen von Natur aus nicht so gut können, wenn sie beispielsweise eine Arbeit haben, bei der sie den ganzen Tag nur sitzen.“

Und die Fähigkeit zu schwitzen sei wiederum wichtig, um den Körper in der Hitze herunterzukühlen. Wer auch an heißen Tagen regelmäßig Sport macht, kann seinen Körper mit Magnesium oder isotonischen Getränken unterstützen. Letzteres liefert nicht nur Flüssigkeit, sondern unterstützt den Körper auch, den Flüssigkeitsverlust zu kompensieren.

Warme oder kalte Getränke im Sommer? „Der Mythos mit den warmen Getränken im Sommer ist Käse!“ Roland Simeoni macht deutlich, dass kühle Getränke an warmen Tagen die weitaus bessere Entscheidung sind. „Sie können helfen, die Körpertemperatur etwas zu senken. Tee und andere warme Getränke belasten den ohnehin schon warmen Körper nur zusätzlich“, erklärt der Mediziner. „Der Körper schwitzt dann noch mehr und verliert in diesem Zug Flüssigkeit, die ihm eigentlich zugeführt werden soll.“

Das Thema Wasserhaushalt ist ein weiterer wichtiger Punkt. An Tagen, an denen hohe Temperaturen vorhergesagt sind, empfehlen die Ärzte, mehr zu trinken. Die Flüssigkeitszufuhr sollte mindestens verdoppelt werden. Sprich: Wer an normalen Tagen zwei Liter Wasser trinkt, sollte an heißen Tagen mindestens vier Liter Wasser zu sich nehmen.

Roland Simeoni rät außerdem zu weiter Kleidung. Sie sorgt dafür, dass die Luft besser zirkulieren kann. Auch ein Ventilator kann den Alltag im Sommer erleichtern. Wichtig dabei: Auch, wenn es noch so warm ist, sollte der Ventilator nie direkt auf den Körper gerichtet werden. Denn der kühle Luftzug führt schnell zu Verspannungen, einen steifen Nacken, trockenen Schleimhäute oder

Bindehautentzündungen.