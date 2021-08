Friedrichshafen vor 3 Stunden

Was hat es mit der neuen Ampel an der B-31-Auffahrt in Friedrichshafen-Ost auf sich?

Bei viel Verkehr ist an der Zufahrt zur Bundesstraße bei Friedrichshafen-Ost inzwischen eine Ampel, die sogenannte Zuflussregelungsanlage, in Betrieb. Wie die Ampel funktioniert, wann sie sich automatisch zuschaltet und was sie bewirken soll, erklären wir hier.