„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, sagte Fußball-Legende Andi Brehme mal. Am Fuß hatte ich sie zum Glück nicht, dafür lagen die braunen Haufen viel zu prominent mitten auf der Straße. Aber innerhalb von wenigen hundert Metern gleich vier Kotfallen? Da ist eindeutig zu viel! Was tun?

Ein Bußgeld für das Liegenlassen von Hundekot auf öffentlichen Plätzen gibt es bereits. 25 bis 150 Euro kostet es, wenn Herrchen/Frauchen die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners nicht ordnungsgemäß entsorgen. Wir erinnern uns: Es gibt da diese Tütchen und spezielle Mülleimer dazu. Nur: Das scheint ja aus irgendwelchen Gründen (vermutlich Bequemlichkeit) nicht zu funktionieren. Und nein, Straßenhunde gibt es in Friedrichshafen jetzt eher auch keine.

Nach einer kurzen Recherche stoße ich auf Shitti. Shitti ist ein lebensgroßes Maskottchen der Stadt Offenbach. Und jetzt halten Sie sich fest: in Form eines Kackhaufens. Seit Mai läuft Shitti durch die Gegend, um die Hessen daran zu erinnern, das Hundehaufen nicht in Parks, auf Gehwegen und anderen öffentlichen Plätzen liegen gelassen werden dürfen. Erst gab es Kippi (gegen weggeworfene Zigaretten), dann Mülli (klar, Müll), jetzt Shitti. Jetzt stellen Sie sich mal vor, auf der Häfler Uferpromenade würde auch ein Shitti rumhüpfen? Nicht gerade gute Werbung für unseren schönen Bodensee!

Da wäre noch die Idee der Kot-Beflaggung. In Goslar zum Beispiel sollte jeder, der Hundekot in der Stadt entdeckt, ein Fähnchen drauf setzen. Garniert mit netten Sprüchen wie „Igitt“ oder „Der Haufen muss weg!“. Die Bilanz der Stadtverwaltung: viel Aufmerksamkeit, wenig Langfristeffekt.

Hier gibt es die DNA-Analyse

Viele Länder gehen da aber bereits deutlich moderne Wege. In Tel Aviv müssen Hundehalter bei der Anmeldung neuer Haustiere genetisches Material abgeben, also DNA. Kontrolleure sammeln liegengebliebenen Hundekot auf, gleichen ihn mit der Datenbank ab – und identifizieren Bello und Co. Der Besitzer bekommt eine saftige Rechnung. Die DNA-Methode gibt es auch in einem Londoner Stadtteil, in belgischen Städten und auch Malaga in Spanien geht diesen Weg. In deutschen Kommunen wurde die DNA-Methode bislang abgelehnt, obwohl sie technisch möglich wäre. Sie wissen schon: Datenschutz und so!