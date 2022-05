Von Konstanz nach Friedrichshafen im Städteschnellbus – samt Abschnitt auf der Fähre. Von Singen nach Stuttgart mit der Gäubahn, sogar mit den Zügen, die als Intercity (IC) gekennzeichnet sind und somit Teil des Fernverkehrs sind. Die Möglichkeiten, die das Neun-Euro-Ticket im Juni, Juli und August bietet, sind enorm.

Wir wollen wissen, was Sie mit dem Neun-Euro-Ticket erleben. Wagen Sie vielleicht eine abenteuerliche Reise und fahren vom Süden in den Norden? Oder nutzen Sie das Ticket für einen Städtetrip? Für eine Reise mit der ganzen Familie für wenig Geld? Oder pendeln Sie mit der Fähre über den Bodensee und steigen drei Monate lang auf den Städteschnellbus um?

Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Schicken Sie uns ein Foto von sich am Start- und Zielbahnhof der Strecke an leserreporter@suedkurier.de und beschreiben in ein paar Sätzen, was Sie erlebt haben.