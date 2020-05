„Wir ... haben uns bereits in der Vergangenheit zur Qualität des Planungsprozesses für die B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad bekannt und akzeptieren die Trassenentscheidung des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur zur Trasse B1 als Ergebnis dieses Verfahrens“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Diese wurde am Donnerstag im Namen des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin und der Bürgermeister der Städte und Gemeinden Friedrichshafen, Markdorf, Meersburg, Immenstaad, Hagnau, Daisendorf, Stetten, des Landrats des Bodenseekreises sowie des Direktors des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben am Donnerstagnachmittag verschickt.

„Für den weiteren Prozess unterstützen wir diese Trasse als Planungsgrundlage. Wir gehen davon aus, dass der Dialogprozess im weiteren Planungsverlauf fortgesetzt wird“, heißt es weiter.

Diese Optimierungen werden für den weiteren Planungsprozess gefordert

Ausbau der Trasse im Querschnitt 21 Meter, vierstreifig ohne Standstreifen

Optimale Trassenführung und Lärmschutz durch umfangreiche technische Bauwerke (Tunnelführung) in den Bereichen Stetten-Süd und Ost sowie Immenstaad-Siedlung

Anbindung der B33 nordöstlich von Stetten durch eine Umgehungsspange wie in den Plänen dargestellt

Optimale Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Meersburg/Stetten-Roggele

Optimale Trassenführung und Lärmschutz durch technische Bauwerke in den Bereichen Hagnau-Nord/Frenkenbach/Kippenhausen/Reute

Bestmögliche Bearbeitung der Natur- und Artenschutzmaßnahmen im Weingartner Wald.

Fairer Ausgleich der betroffenen Flächeninhaber.

Zeitnaher Beginn der Planung für die Dimensionierung vierstreifig ohne Standstreifen für den Bereich vom Ausbaubeginn in Meersburg bis zum Parkplatz Wölfele sowie ein zeitnaher Beginn der Planung des Fährenanschlusses zwischen Meersburg und dem Parkplatz Wölfele

„Wir werden uns in unseren Gemeinden und der Region dafür einsetzen, diese Punkte als Grundlage für eine Einigung in der Region zu vertreten“, heißt es in dem Pressetext abschließend.