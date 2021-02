Durch die Gastronomieschließung während der Corona-Pandemie ist einiges Bier nicht ausgeschenkt oder verkauft worden. Inzwischen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht oder überschritten. So gehen Händler, Gastronomen und Bierbrauer im Bodenseekreis mit dieser Situation um.

„Über Ostern raus schaffen wir es noch, wenn es so weitergeht wie jetzt, aber danach gibt‘s keine Perspektive mehr“, sagt Peter Moser. Er leitet die Getränkehandlung Moser in Allmannsweiler, Friedrichshafen, in dritter Generation.