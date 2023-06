Es gibt die IHK Bodensee-Oberschwaben, den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und künftig auch die Volksbank Bodensee-Oberschwaben. Denn am Donnerstagabend stimmten die Vertreter der Genossenschaftsbank Friedrichshafen-Tettnang für die Fusion mit der VR-Bank Ravensburg-Weingarten.

Große Mehrheit für Fusion

Dem Entscheid im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in Friedrichshafen war ein entsprechendes Votum in Ravensburg vorausgegangen. Am Mittwoch, 20. Juni, fand in den Räumlichkeiten der VR Bank Ravensburg-Weingarten die jährliche Vertreterversammlung statt. Dort waren etwa 98,1 Prozent der Stimmberechtigten für den Zusammenschluss. In Friedrichshafen lag der Wert am Donnerstag sogar bei 99,3 Prozent.

Thomas Stauber, bislang Vorstand bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, betonte in seiner Rede im nahezu voll besetzten GZH: „Wir müssen nicht fusionieren, doch wir wollen das.“ Sein Haus treffe diese Entscheidung aus einer Position der Stärke. „Wir sind davon überzeugt, dass uns dieser Schritt in die Zukunft trägt.“ Selbes gelte auch für die Volksbank in Ravensburg-Weingarten. Stauber resümierte: „Es wächst zusammen, was zusammen gehört.“

Thomas Stauber warb leidenschaftlich für die Fusion. | Bild: Benjamin Schmidt

Künftige Volksbank Bodensee-Oberschwaben Das neue Kreditinstitut hat vier Hauptstellen sowie 16 personenbesetzte Geschäftsstellen. Zudem gibt es 13 SB-Standorte. Ein Neubau ist wegen der Fusion nicht geplant. Die Bilanzsumme wird sich auf etwa 3,3 Mrd. Euro belaufen. Betreut werden etwa 94.000 Kunden von gut 400 Mitarbeitern, davon etwa 40 Auszubildende.

Es gibt viel zu tun

Nach dem Entscheid steht nun viel Arbeit an. Zwar gilt die juristische Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2023. Doch am technischen Zusammenschluss arbeiten nun 22 Arbeitsgruppen, die bis zum 25. November alle Weichen stellen sollen. „Für die Kunden wird sich nichts ändern“, sagte Jürgen Strohmaier dem SÜDKURIER. Er war bislang Vorstandsvorsitzender bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang – und wird künftig als Co-Vorstandsvorsitzender neben Arnold Miller fungieren. Dieser war bislang als Vorstandssprecher bei VR-Bank Ravensburg-Weingarten tätig.

Jürgen Strohmaier – hier rechts im Bild bei seiner Rede – betonte gegenüber dem SÜDKURIER: Für die Kunden wird sich zunächst nichts verändern. | Bild: Benjamin Schmidt

Konkret sagte Strohmaier: „Wir richten unsere Bank nachhaltig aus.“ Damit bezog er sich auf einen strikten Digitalisierungskurs sowie den Ausbau des Dienstleistungs- und Immobiliengeschäfts. „Wir überlegen etwa, ob wir künftig auch als Immobilien-Investor in der Region auftreten wollen.“ Auch mit Schließungen von Filialen oder Mitarbeiterentlassungen ist nach Angaben der Verantwortlichen nicht zu rechnen.

Über Änderungen soll informiert werden

In einer am Freitag verschickten Pressemitteilung ist zu lesen: „Bis zur technischen Zusammenlegung können die Kundinnen und Kunden wie gewohnt auf ihre bisherigen Banken zugehen, um ihre Bankgeschäfte zu tätigen oder Beratungen in Anspruch zu nehmen.“ Auch im Online-Banking und in der VR Banking App werde vorerst nichts anders. Weiter heißt es: „Über Änderungen, die dann im Rahmen der technischen Fusion eintreten, werden die Kundinnen und Kunden frühzeitig und umfassend über die Homepages der Banken informiert.“

Die zukünftigen Vorstände der Volksbank Bodensee-Oberschwaben: Von links: Dirk Bogen, Arnold Miller, Jürgen Strohmaier, Thomas Stauber und Jürgen Nachtnebel. | Bild: Benjamin Schmidt

Neben der Abstimmung über die Fusion stand auch noch die Vorstellung des Geschäftsergebnisses 2022 auf der Agenda. Hierzu sagte Vorstand Dirk Bogen: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellten uns alle vor Herausforderungen, auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.“ Damit sprach er etwa die Begleiterscheinungen des russischen Angriffskriegs an, steigende Energie- und Rohstoffpreise, die Erhöhung des Leitzinses, Unsicherheiten wie Gasversorgung, den Fachkräftemangel sowie Spätfolgen der Corona-Pandemie.

Gleichwohl konnte das Kreditinstitut einen Jahresüberschuss von 5,1 Millionen Euro erwirtschaften – und damit 0,2 Millionen mehr als noch im Vorjahr. Anteilseigner der Genossenschaftsbank dürfen sich erneut über eine Dividende in Höhe von 2,5 Prozent freuen.