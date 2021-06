Hagnau vor 2 Stunden

Warum starten die Bauern am Bodensee keine eigenen Hagelflieger?

Die Obstbauregion Bodensee könnte vom Einsatz von Hagelfliegern profitieren. Die Methode ist anerkannt, im Gegensatz zu den hier eingesetzten Hagelkanonen, die nach Expertenmeinung nutzlos sind. Andere Regionen machen mit dem Impfen von Gewitterwolken gute Erfahrungen, warum also nicht auch hier am See? Was viele nicht wissen: Es gibt bereits Piloten, die im Auftrag einer Versicherung bei Hagelgefahr den Bodensee anfliegen – nahezu unbemerkt.