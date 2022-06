Mit Beginn des Ukraine-Krieges wurde Speiseöl in den vergangenen Monaten in vielen Supermarktregalen knapp. Wird das Salatöl etwa als Dieselersatz genutzt? Experten raten allein aus technischen Gründen davon ab. Moderne Dieselmotoren würden das nicht vertragen. Hinzu kommt aber auch: Wer Speiseöle aus dem Supermarkt als Treibstoff in seinem Fahrzeug verwendet, kann sich der Steuerhinterziehung schuldig machen.

Denn sobald Pflanzenöl zur Verwendung als Kraftstoff bestimmt wird, wird die Energiesteuer fällig. Wer seinen Tank mit Salatöl aus dem Supermarkt füllt, muss diese Steuer nach Angaben des Zolls abführen. Dazu müssen beim zuständigen Hauptzollamt eine Steueranmeldung abgegeben und der Steuerbetrag entrichtet werden, ansonsten begeht man Steuerhinterziehung. Auch wer sein Dieselfahrzeug mit Heizöl tankt, macht sich strafbar, denn die Energiesteuer für Kraftstoff ist höher als etwa bei steuerbegünstigtem Heizöl.

Bei Schwerpunktkontrollen wird Inhalt von Tanks überprüft

Die Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Ulm, die auch für den Bodenseekreis zuständig sind, überprüfen bei Schwerpunktkontrollen immer wieder, ob Fahrzeugtanks mit Heizöl und anderen nicht erlaubten Stoffen gefüllt sind. Wie Pressesprecher Hagen Kohlmann auf Anfrage erklärt, wurden bei einer Kontrolle Ende vergangenen Jahres 30 dieselintensive Betriebe – vom Steinbruch über den landwirtschaftlichen Betrieb bis zur Spedition – im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Ulm überprüft. „Zwei davon hatten Heizöl als Kraftstoff verwendet“, so Kohlmann. Vereinzelt würden auch anlassbezogen Proben im Transitverkehr genommen.

Hagen Kohlmann, Sprecher des Hauptzollamts Ulm | Bild: SK-Archiv

Bei den sogenannten Dieselkontrollen ziehen die Zöllner Proben des Inhalts und schicken diese zur chemischen Analyse ins Labor. „Wird eine Kennzeichnung/Vermischung mit Heizöl oder anderen nicht erlaubten Stoffen festgestellt, muss die Energiesteuer nachgezahlt werden und es wird ein Verfahren eingeleitet“, erläutert Kohlmann. Dabei sei die Steuer für das gesamte Fassungsvermögen des Tanks zu entrichten, unabhängig davon, wie viel Heizöl sich tatsächlich noch darin befindet. „Die Höhe der Strafe hängt dann von vielen Faktoren ab“, sagt Kohlmann, etwa ob es sich um eine Wiederholungstat handelt und um welche Menge es geht. Im Juli werden seinen Angaben zufolge erneut Schwerpunktkontrollen stattfinden.