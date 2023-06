Wer dieser Tage im Strandbad Friedrichshafen Erfrischung und Erholung sucht, kann sie aus nächster Nähe beobachten. Große Passagiermaschinen und auch kleine Jets donnern in scheinbar niedriger Höhe über die Köpfe der Besucher hinweg. Ob Airbus 320 oder Boeing 737: Die Piloten steuern die Flugzeuge derzeit oft im Landeanflug über den Bodensee. Dürfen die das?

Anflugroute vom Wind abhängig

Sie müssen sogar, erklärt Bernd Behrend, Sprecher der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG). „Die Anflugroute ist vom Wind abhängig. Kommt der aus östlichen Richtungen, müssen sie die Seeroute nehmen.“ Denn Flugzeuge starten und landen immer gegen den Wind.

Gelandet: Passagiere steigen am Flughafen Friedrichshafen aus einem Flugzeug aus. | Bild: Cuko, Katy

Dass die Flugzeuge in Friedrichshafen derzeit „deutlich verstärkt“, so Behrend, über dem Bodensee fliegen, liegt also am Wetter. Denn hauptsächlich bläst der Wind am See aus Westen. Deshalb sei die Hauptflugrichtung am Flughafen von Ost nach West, also über Meckenbeuren. Seit gut drei Wochen beherrschen aber Ostwinde das Wettergeschehen, und das sehr stabil.

Beliebte Aussicht auf der Seeroute

Was für die Menschen am Boden auch wegen des Lärms nicht gerade angenehm ist, gefalle den Piloten und Passagieren dafür umso mehr. „Beim Landeanflug sieht man rechts den Säntis und links den See“, beschreibt der Flughafen-Sprecher den schönen Ausblick aus dem Bordfenster.

Und wenn es windstill ist? Dann sei es den Piloten freigestellt, aus welcher Richtung sie den Airport ansteuern. Ein Wörtchen mitzureden hat allerdings auch der Schweizer Flugsicherungsdienst Skyguide, der den oberen Luftraum (2,1 bis 20 Kilometer über Grund) über dem Bodensee auf deutscher Seite überwacht und Piloten Korridore zuweist. „Damit wir nicht mit dem Anflugverkehr in Zürich ins Gehege kommen“, erklärt Bernd Behrend.

Für die Start- und Landegenehmigung am Flughafen Friedrichshafen sind allerdings die Lotsen im Tower vor Ort zuständig.