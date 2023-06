„Das Bild ist echt schön geworden.“ Klaus Martin lacht wie seine Mitarbeiter auf dem Plakat, er mittendrin. Für sein Team hängt sich der Elektromeister aus Immenstaad gern aus dem Fenster. „Wir sind ein sehr familiärer Betrieb. Aber wir könnten Verstärkung gebrauchen.“ Vor 25 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Heute, mit dem silbernen Meisterbrief in der Tasche, beschäftigt er gut 15 Mitarbeiter. Drei mehr könnten es sein. Elektriker werden gebraucht mitten in der Energiewende. Egal ob PV-Anlagen, Haus- oder Systemtechnik auf und in Gebäuden zu installieren sind: Ohne Elektriker geht das nicht.

Fachkräfte sind Mangelware

Doch qualifizierte Fachkräfte zu finden gleiche inzwischen der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Das Problem hat die Firma von Klaus Martin nicht allein. Viele Handwerksbetriebe am Bodensee suchen händeringend Personal. „Wir haben sogar schon Mal bundesweit nach neuen Mitarbeitern gesucht. Aber die finden dann hier keine Wohnung“, sagt er.

Fotowettbewerb der Handwerkskammern

Wie also an qualifizierte Leute kommen? Da kam die Ausschreibung der Handwerkskammer Bodenseekreis gerade recht. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hatte bundesweit einen Fotowettbewerb für die nächste Plakatkampagne ausgelobt, um fürs Handwerk und seine Berufe zu werben. „Wir bringen Spitzenleistungen, aber vergessen dass den Menschen zu sagen“, erklärt Joachim Hettler, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft die Aktion. Die setzt ganz bewusst regionale Betriebe und deren Mitarbeiter in den Fokus. „Das ist doch allemal besser als jedes aufgestylte Model, das die Schraube falsch herum reindreht.“

Für ihn vermittelt das Siegerfoto, was man ausdrücken will: Teamgeist, Spaß an der Arbeit, moderner Job. „Das ist ein Hingucker“, findet Joachim Hettler. 14 Tage lang lachen Klaus Martin und seine Mannschaft nun von vier großen Plakatwänden in Friedrichshafen und Markdorf. „Mal schauen, ob ein Echo kommt“, ist der Firmenchef gespannt darauf, ob er so an neue Leute kommt.