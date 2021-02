Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Warum sich der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher auch fraktionsintern die Freiheit zur eigenen Meinung nicht nehmen lässt

Was treibt Klaus Hoher, der für die FDP im Landtag sitzt, an, was macht ihn zu einem politischen Menschen? Ein Porträt des Landwirts aus Salem, der auch diesmal wieder für seine Partei in den Landtag einziehen will.