Morgens halb 8 rangiert der Laster rückwärts auf den Hof der Metzgerei mitten in der Stadt. Metzgermeister Thomas Reiß wartet schon. Mit geübtem Griff wuchtet sein Gehilfe Christian eine Schweinehälfte nach der anderen, jede gut 45 Kilo schwer, auf seine Schulter und schleppt sie ins Schlachthaus. In dem hat schon seit Jahrzehnten kein Vieh mehr sein Leben ausgehaucht. Wo sein Großvater noch selbst geschlachtet hat, zerlegt und verwurstet der 56-jährige Fleischer heute in der vierten Generation des Familienbetriebs nur noch die Schweinehälften.

Drei Schweinehälfte werden angeliefert, der Metzgergehilfe Christian ins Schlachthaus trägt, das heute Wurstküche ist. | Bild: Cuko, Katy

Die baumeln nicht lange am massiven Stahlträger mit den Schlachterhaken von damals. Es dauert keine fünf Minuten, bis Thomas Reiß die drei halben Schweine so zerteilt hat, dass Schulter, Rücken, Bauch und Keule auf dem großen Edelstahltisch in der Wurstküche landen. „Die Knochensäge ist noch vom Großvater Wilhelm“, erzählt er und deutet auf den Schriftzug „W. Reiß“. Nur der rote Plastikgriff sei nachgerüstet. Mit Säge und Messer geht er an die Feinarbeit. Füße abtrennen, Speck von der Schwarte lösen, Filets herausschälen...

Fleischproduktion Großschlachtereien haben einen schlechten Ruf – doch warum ist die Schlachtung beim Metzger vor Ort fast ausgestorben? Das könnte Sie auch interessieren

Sogar Schweinebacke und Schwarte verwertet der Metzger

Neben dem Tisch stehen Kisten, in die „sortenrein“ sehnenarmes oder sehnenreiches Fleisch, Speck oder Bauch kommt, das der Metzger für die Wurstproduktion braucht, die an den übrigen Wochentagen auf dem Programm steht. „Drei Kilo Rückenspeck und sieben Kilo Rindfleisch geben zehn Kilo leckere Landjäger“, verrät der Metzger, während er mit dem Langmesser in irrwitzigem Tempo wieder und wieder durch das Fleisch schneidet. Im Kombidämpfer hinter ihm hängen ein paar dieser Würste. Im alten Räucherofen daneben sorgen dunkel gerauchte Schinkenteile für das würzige Aroma in der Luft.

Video: Cuko, Katy

Nach gut zwei Stunden wird der letzte Schweinebauch entbeint, also jeder Rippenknochen einzeln aus dem Fleisch gepult. „Das gibt Grillbauch oder Rollbraten, hängt vom Wetter ab“, sagt Thomas Reiß. Nur ein Eimer mit Resten bleibt übrig von drei riesigen Schweinehälften. Sogar Vorderfüße, Schweinebacken, Schwarte oder den Schwanz verwertet der Metzger.

Metzgermeister Thomas Reiß beim groben Zerteilen der Schweinehälften. | Bild: Cuko, Katy

Zwei Mal die Woche, jeden Mittwoch und Samstag, liefert die bäuerliche Erzeugergemeinschaft das bestellte Frischfleisch aus Hohenlohe an. Das „Schwäbisch Hallische“ Landschwein ist eine alte Rasse, auf dessen Qualität Thomas Reiß schwört. Seit den 1990er-Jahren bezieht er das Schweinefleisch nur hier, auch wenn das inzwischen gute 50 Cent pro Kilo teurer ist als Mastschwein ohne Siegel. Die Tiere wurden am Tag zuvor schonend geschlachtet und standen bei Hohenloher Bauern im Stall, die Wert auf gutes Futter ohne Gentechnik und Antibiotika, aber artgerechte Haltung legen.

Pures Handwerk ohne Maschinen: Metzgermeister Thomas Reiß beim fachmännischen Zerlegen von Schweinehälften | Bild: Cuko, Katy

„Es wird für uns immer schwieriger, an qualitativ gutes Fleisch zu kommen“, sagt Thomas Reiß. Aber genau das wollen seine Kunden vorn im Laden, wo seine Frau Petra den Verkauf managt. Früher hatten viele Bauern im Häfler Umland Schweine und Rinder auf dem Hof, Ackerbau fürs Futter und Obstbäume drum herum. Heute sind die Landwirte spezialisiert, die meisten auf Sonderkulturen wie Äpfel oder Hopfen. Viehwirtschaft gibt‘s am See so gut wie nicht mehr. Zu den „Schwäbisch Hallischen“ gebe es deshalb kaum Alternativen für ihn, sagt Thomas Reiß. „Das Fleisch wieder direkt beim Bauern zu holen wäre eine schöne Idee. Aber die Strukturen von früher sind zerstört, wir haben keine Kontakte mehr.“ Selbst der Überlinger Schlachthof sei im Sommer ganz schön weit weg.

Im Kühlraum werden Karree, Bauch oder Schulter gelagert. | Bild: Cuko, Katy

Mancher Kollege schlachte schon noch selbst. Man kennt sich in der Metzger-Innung Bodenseekreis; überschaubare 13 Betriebe sind übrig geblieben. Ein gutes Dutzend Fleischereien für rund 220 000 Einwohner. Das Handwerk blutet aus, auch bei den Metzgern. „Als ich 1996 den Vorsitz übernommen habe, waren es noch 28 Betriebe im Kreis“, sagt Innungsmeister Rainer Gössl, dessen Familie in Tettnang seit 1956 eine Fleischerei betreibt. Viele andere, traditionsreiche Namen sind inzwischen verschwunden. Und dass nur noch ein Drittel der rund 11 000 übrig gebliebenen Hausmetzgereien in Deutschland heute selber schlachtet, hat handfeste Gründe.

Auch der alte Räucherofen ist heute in Betrieb – und sorgt für ein würziges Aroma in der Wurstküche. | Bild: Cuko, Katy

Schlacht- und Entsorgungsgebühren etwa sind für Handwerksbetriebe pro Stück um ein Vielfaches teurer als in der Massenproduktion. „Ich zahle pro Monat allein 700 bis 800 Euro EEG-Umlage. Konzerne wie Tönnies zahlen gar nichts, weil sie selbst vom Sockelbetrag befreit sind“, schimpft Rainer Gössl. Die meisten Metzger stiegen allerdings aus dem Schlachten aus, als die Politik verfügte, dass im Schlachtraum nur noch geschlachtet, aber weder Fleisch zerlegt noch Wurst produziert werden darf. Hygienestandards, die für die Industrie gemacht wurden. „Wer die regionalen Strukturen auf diese Weise schwächt, der darf sich nicht beklagen, wenn am Ende nur die Großen übrig bleiben“, sagt Herbert Dohrmann, Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV), der die Handwerks-Fleischereien vertritt.

Ernährung Ist das Tönnies-System auch in der Region denkbar? Ein Schlachthof-Rundgang in Singen zeigt, wie es ohne Werkverträge und Massenschlachten geht Das könnte Sie auch interessieren

Starke Lobby der Fleischindustrie setzen Metzgern zu

„Durch die starke Lobby der großen Fleischindustrie kommen Vorgaben zustande, die für kleinere Metzgereien kaum noch zu erfüllen sind. Das ist Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil der regionalen Metzger“, heißt es in einer Pressemeldung der Handwerkskammer Ulm, nachdem der Tönnies-Skandal die Runde machte. Allein die Anzahl der Fleischerbetriebe im Kammergebiet von Alb bis Bodensee sei in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 100 Betriebe geschrumpft. „Wenn die Politik jetzt gutes Fleisch, regionale Produkte und Tierschutz will, dann können unsere Betriebe das vor Ort und ganz schnell liefern. Aber sie darf sie dann dabei nicht behindern oder gegenüber der Fleischindustrie benachteiligen“, sagt Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich.

Metzgermeister Thomas Reiß beim groben Zerteilen der Schweinehälften. | Bild: Cuko, Katy

Zu welchen Auswüchsen dies führe, zeigten die massenhaften Corona-Infektionen durch verheerende Arbeitsbedingungen, Schlacht- und Verarbeitungsmethoden bei Konzernen wie Tönnies. Rund 20 000 Schweine wurden bis zum Corona-Aus allein in dessen Hauptwerk in Rheda-Wiedenbrück täglich geschlachtet – 2000 Tonnen Fleisch jeden Tag, die bundesweit vor allem in den Discountern landen.

Sechs Tage Arbeit eine volle Ladentheke

Rund 600 Kilo Fleisch und Wurst gehen in der Familien-Metzgerei Reiß mit fünf anständig bezahlten Angestellten pro Woche über die Theke. „Das ist wenig“, sagt der erfahrene Metzgermeister, obwohl er meistens sechs, manchmal sogar sieben Tage die Woche schafft, um alle Kunden zufrieden zu stellen – auch jene, die den Partyservice der Metzgerei schätzen. Kaum 20 Prozent sind zugekauft; Salami und ein paar Spezialitäten bis hin zu den fertigen Maultaschen liefert die Erzeugergemeinschaft gleich mit. Aber was er selber produziert, verkauft der Metzger nur im eigenen Laden.