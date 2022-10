„Schau mal, Bärsi und ich. Soooo süß!“ Mittwochs schickt meine älteste Tochter so viele Whatsapp-Nachrichten wie sonst die ganze Woche nicht. Fotos von Bärsi, Brunka, Björn, beim Grasen, beim Reiten, beim Putzen. Mittwochs ist Reittag und damit Glückstag für meine Tochter, denn sie verbringt den Nachmittag auf dem Islandponyhof von Ute Isenburg in Friedrichshafen-Ailingen. Ein Klein-Bullerbü mit glücklichen Tieren und glücklichen Kindern (und langen Wartelisten).

Liselotta Wienrich hat mittwochs ihren Glückstag auf dem Islandponyhof Isenburg in Friedrichshafen-Ailingen. Dann trifft sie auf Bersi, ihre große Pferdeliebe. | Bild: Mari de Vries

Zwei meiner drei Töchter sind seit dem Kleinkindalter mit dem Pferdevirus infiziert. Klar also, dass ich mich sofort ins Spiel brachte, als die Friedrichshafener Messe die Redaktion zur Pferdegala der Messe Pferd Bodensee einlud. Meine beiden kleinen Begleitungen waren außer sich vor Freude: „Ja, da gehen alle hin!“ Alle – damit sind die anderen Pferdemädchen gemeint, von denen es wohl ziemlich viele geben muss.

Lange, wilde Mähne, kuscheliges Fell und treuer Blick: In Islandpony Brunka muss man sich doch verlieben, oder? | Bild: Mari de Vries

Und so notierte ich in meinen Notizblock: Warum lieben Mädchen eigentlich Pferde so sehr? Antworten auf diese Frage sucht auch Kulturanthropologin Anja Schwanhäußer, die seit 2018 in Pferdeställen zu pferdeverrückten Mädchen forscht. „Der Begriff Pferdemädchen wird eher belächelt“, sagt Schwanhäußer in der Unizeitung Göttingen. Dabei herrsche auf dem Ponyhof selbst ein kompliziertes Wechselspiel aus Geben und Nehmen.

Aus dem Notizblock In unserer wöchentlichen Kolumne schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, nicht immer ganz ernst gemeint.

Mit all den mädchenhaften Klischees räumt auch Autorin Juli Zeh in ihrem Buch ‚Gebrauchsanweisung für Pferde‘ auf. Pferdemädchen seien „Kämpfernaturen“, bei Wind und Wetter draußen, die Mistforke und Schaufel in der Hand. Zeh erinnert daran, dass Reiten ein Sport mit militärischen Wurzeln ist, Disziplin und Mut stehen im Vordergrund. Reiten gelte als eine der gefährlichsten Sportarten, sei also nichts für Heulsusen!

Am Ende frage ich die Ponyhof-Besitzerin selbst nach der Pferdeliebe der Mädchen. „Das Selbstbewusstsein der Mädchen wird enorm gestärkt, wenn sie merken, dass ein so großes Tier auf sie hört“, sagt Ute Isenburg und berichtet von schüchternen Kindern, die plötzlich aufblühen und Mädchen, die Pferden ihre Sorgen einflüstern. Am Ende geht es also um Kommunikation und Beziehung. Dinge der Liebe eben.