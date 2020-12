Wie viele Menschen sind heute in meiner Gemeinde mit dem Coronavirus infiziert? Im Bodenseekreis mit seinen 217 000 Einwohnern bekam bis Ende vergangener Woche keiner eine Antwort auf diese Frage. Nun aber hat Landrat Lothar Wölfle teilweise nachgegeben, nachdem der SÜDKURIER, der SWR und die Schwäbische Zeitung immer wieder die Herausgabe der Daten gefordert hatten. Seit Mitte November fragte der SÜDKURIER nach, warum es keine gemeindescharfe Veröffentlichung gibt. Als sich die Behörde immer wieder sperrte, stellte der SÜDKURIER einen Antrag auf Datentransparenz nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Auch diese Anfrage war vom Landratsamt abgelehnt worden, doch die für den Landrat unangenehmen Fragen blieben.

Landrat Lothar Wölfle ändert seine Informationspolitik

Die Hartnäckigkeit des SÜDKURIER hat sich ausgezahlt. Am vergangenen Donnerstag teilte Wölfle auf Anfrage dieser Zeitung die Wende seiner Informationspolitik mit: „Natürlich sehen wir das große Interesse und unsere Verpflichtung, bestmöglich transparent zu arbeiten. Aus diesem Grund werden wir künftig die gemeldeten Infektionszahlen für die großen Gemeinden täglich veröffentlichen.“

Lothar Wölfle, Landrat des Bodenseekreises. | Bild: Ilja Mess

Kleine Gemeinden bleiben aber weiter außen vor

Doch die Sache hat einen kleinen, aber bedeutenden Haken. Denn die Zahlen für die kleinen Gemeinden im Bodenseekreis werden weiter nur wöchentlich veröffentlicht. Die davon betroffenen Gemeinden sind Stetten, Daisendorf, Hagnau, Sipplingen und Neukirch. Die Argumentation des Landrates, diese Daten weiterhin nicht transparent zu machen, ist wenig überzeugend. „In kleineren Gemeinden kann diese tagesaktuelle Information über einen neuen Infektionsfall durchaus Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich machen, beispielsweise zusammen mit weiteren Beobachtungen in der Nachbarschaft. Das mag theoretisch klingen, vor allem weil in der Praxis oft das halbe Dorf darüber spricht, wenn es beispielsweise einen Fall in der Schule gibt“, so Wölfle.

Kann ein Fall bei 1000 Einwohnern identifizierbar sein?

Macht diese Argumentation Sinn? Nehmen wir das Beispiel Stetten. Nach Angaben der Gemeinde leben dort 1032 Menschen (Stand 30.06.2018). In der ersten Dezemberwoche wurde in der wöchentlichen Bilanz des Landratsamtes eine Corona-Infektion aus Stetten gemeldet. Aber wie soll bei rund 1000 Einwohnern ein einzelner Corona-Fall identifizierbar sein? Dazu bräuchte es weitere soziodemografische Angaben, nach denen der SÜDKURIER aber gar nicht fragt. Das Landratsamt veröffentlicht die Daten von Daisendorf, Hagnau und Stetten nun zusammen mit den Zahlen von Meersburg, Neukirch wird bei Tettnang mitgezählt und Sipplingen bei Überlingen.

Landkreise in der Nachbarschaft veröffentlichen Daten schon lange

Dabei gibt es diese Daten, tagesaktuell und für jede Gemeinde. Warum sich das Landratsamt nicht zu mehr Transparenz verpflichtet fühlt, verblüfft umso mehr, wenn man in die Nachbarschaft blickt: Ob in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen, Schwarzwald-Baar oder Waldshut – überall versorgen die Landratsämter täglich ihre Bürger mit Informationen, wie sich das Coronageschehen in jeder einzelnen Gemeinde entwickelt. Die Behörden dort stellen dem SÜDKURIER die Daten aktuell zur Verfügung, und der Informationsbedarf der Leser ist riesig: Die auf SÜDKURIER-Online täglich aktualisierten Daten für jede Gemeinde sind mit die am meisten nachgefragten Inhalte.

Angaben zum Alter der Infizierten gibt es weiterhin nicht

Das Landratsamt Bodenseekreis fuhr bis letzte Woche eine abweichende Informationspolitik. Zwar gab es auf seiner Website auch tägliche Zahlen, aber die Betrachtungsebene war sehr grobkörnig – seit Freitag erst sind die täglichen Zahlen der großen Gemeinden abrufbar. Angegeben werden zudem die Gesamtzahl und die tagesaktuelle Zahl der bestätigten Infektionsfälle sowie die Veränderung gegenüber dem Vortag, die Zahl der gestorbenen Personen sowie die neu gemeldeten Infektionsfälle der Vorwoche. Neben den Angaben über Quarantänefälle meldet das Gesundheitsamt täglich die 7-Tages-Inzidenz je 100 000 Einwohner für den Landkreis sowie den Höchstwert der Vorwoche. Außerdem gibt das Landratsamt an, wie viele Menschen stationär in Kliniken im Landkreis behandelt werden.

Angaben zum Alter der Infizierten fehlen – auch diese Werte veröffentlichen andere Landkreise – etwa Lindau oder Ravensburg ohne Probleme. Diese Daten sind für Bürger auch deshalb wichtig, weil sie aufzeigen, dass sich eben nicht nur alte Menschen mit dem Coronavirus infizieren.

Das Landratsamt Bodenseekreis gibt auch nicht bekannt, wie viele Menschen im Klinikum Friedrichshafen und wie viele im Heliosspital Überlingen wegen Corona behandelt werden. Das Heliosspital veröffentlicht diese Zahlen allerdings selbst für alle Krankenhäuser der Helios-Gruppe – also kann sich jeder Bürger die Zahl der ambulanten Patienten in Friedrichshafen selbst ausrechnen. Warum dieser Umweg nötig ist, bleibt unklar.

Landrat argumentiert mit dem Persönlichkeitsschutz

Einen transparenten Umgang mit den Corona-Daten sowie die tägliche Veröffentlichung der Zahlen aus den Gemeinden lehnte das Landratsamt bisher grundsätzlich ab – aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie es bisher immer hieß. Auf Nachfrage dieser Zeitung erläutert der Landrat diese Meinung. „Wir haben für uns entschieden, wo aus unserer Sicht die Grenze zwischen Transparenz und Persönlichkeitsschutz verläuft. Am Ende muss aus unserer Sicht das Pendel im Zweifel in Richtung Datenschutz und Ethik ausschlagen.“ Und was ethisch vertretbar ist, darüber entscheidet der Landrat offenbar selbst. Zwar könne im Interesse der Öffentlichkeit der Datenschutz im Einzelfall zurückgestellt werden, so Wölfle. „Das sehen wir bei der Frage der täglichen Neuinfektionszahlen pro Gemeinde auch weiterhin nicht. Deshalb werden wir auch weiterhin nicht diese Zahl für kleinere Gemeinden täglich melden.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert maximale Transparenz

Warum das Landratsamt auf dieser Sicht beharrt, verwundert auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er ist ein Fan von maximaler Transparenz, wie er im Interview mit SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz sagte, als er auf die Praxis des Bodenseekreises, was die Veröffentlichung der Corona-Daten betrifft, befragt wurde. Kretschmann zeigte sich ziemlich überrascht.

Sehen Sie selbst:

Video: Lukas Ondreka

SÜDKURIER-Leser kritisierten die bisherige Praxis des Landratsamtes

Es wundern sich auch SÜDKURIER-Leser über die bisher ziemlich einzigartige Praxis des Landrats, was die Corona-Veröffentlichung betrifft. So schreibt uns Wolfgang Gehner: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum es im Bodenseekreis so schwierig ist, die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infektionen zu ermitteln.“ Das Ehepaar Christine und Günter Heinrichs aus Stetten schreibt: „Das Leben mit den Infizierten spielt sich in den Städten und auch den Dörfern ab. Hier ist unbedingt Transparenz erforderlich, um den Ernst der Situation zu erkennen.“

Fast alle Kreistagsfraktionen bis auf die AfD unterstützten bisher den intransparenten Kurs des Landrats. Der SÜDKURIER fragte bei allen Fraktionsvorsitzenden des Kreistages nach. Zurück meldeten sich alle Fraktionen bis auf die FDP und die Linke. Die Meinung der meisten Fraktionen war einhellig und zeugte von wenig Interesse an mehr Transparenz für die Bürger. Stellvertretend für alle Fraktionen sei Norbert Zeller, SPD-Fraktionsvorsitzender, zitiert: „Ich kann nicht sehen, wo der Mehrwert für die Bürger liegt, wenn sie gemeindescharf die Corona-Entwicklung genannt bekommt.“

Und was sagen Sie?

Halten Sie es für einen wichtigen Beitrag zur Transparenz, wenn der Bodenseekreis die Daten jeder Gemeinde tagesaktuell veröffentlicht? Auch die der kleinen Gemeinden? Schicken Sie gerne uns Ihre Meinung zum Thema an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de.

