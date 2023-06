Ernst Steinhauser sitzt unter dem Schrägdach in seiner Wohnung in Weingarten, drückt auf Knöpfe, dreht an Rädchen und klickt sich am Computer durch komplex scheinende Programme. Der Hobbyfunker ist Vorstandsmitglied des Deutschen Amateur-Radio-Clubs und arbeitet als Systemadministrator. „Ein Engländer ruft gerade“, sagt er plötzlich. Auf dem Bildschirm ist eine Zeile aufgeploppt, die ihm das signalisiert.

Irgendwo auf den britischen Inseln sitzt also ebenfalls jemand vor seiner Funktechnik und sendet auf der Suche nach Kontakt in ferne Länder Funkwellen aus. Die werden nun in Weingarten registriert. „Ich antworte ihm jetzt“, sagt Steinhauser. Eine weitere Zeile aus für Laien verwirrenden Lettern und Ziffern wird in dem Computerprogramm generiert. Sinngemäß vermittelt sie dem Briten: Ich höre dich.

Viele Knöpfe und Rädchen: Im Dachgeschoss seiner Wohnung hat Ernst Steinhauser sich eine Funkwerkstatt eingerichtet. | Bild: Simon Conrads

Gepflogenheiten folgend antwortet der Engländer nun mit der Zahl 73, was so viel bedeutet wie „Danke und Gruß“. Das war‘s schon: Der britische und der deutsche Funker sprechen nicht direkt miteinander, es geht ihnen nur um die kurze erfolgreiche Verbindung. Sie könnten sich nun sogenannte QSL-Karten ausstellen, kleine Postkarten als Erinnerung an den Kontakt. QSL kommt aus der Morsesprache und bedeutet etwa „Ich bestätige den Empfang“.

Kein leicht erklärbares Hobby

Sein Hobby ist nicht leicht zu erklären, das weiß Ernst Steinhauser selbst. „Wenn einer Fußball spielt, ist jedem klar, was der macht“, sagt der Amateurfunker. „Bei uns ist das nicht in einem Satz gesagt.“ Warum gibt es denn überhaupt noch so viele leidenschaftliche Funker, über 30.000 allein im DARC, wenn über das Internet doch alle Menschen ohnehin vernetzt sind? „Früher hatten wir da ein Informationsmonopol“, sagt Steinhauser über die einstige Rolle des Amateurfunks. Er macht aber klar: Es geht den Amateurfunkern nicht primär um Kommunikation. Es geht um Wissenschaft, um Technik, ums Basteln und gelegentlich um einen sportlichen Gedanken.

Denn im Amateurfunk gibt es regelmäßig Wettkämpfe, bei denen die Teilnehmer in verschiedenen Bändern, also Frequenzenbereichen, mit möglichst vielen Funkern aus anderen Ländern in Kontakt treten. Auch Morsen erfreue sich in Teilen der Amateurfunk-Gemeinschaft großer Beliebtheit, berichtet Ernst Steinhauser.

Richtig funken erst nach Prüfung

Bevor Funker an solchen Wettkämpfen teilnehmen können, müssen Sie allerdings eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen. Denn Radiowellen, über die Amateurfunker kommunizieren, sind ein Beispiel für elektromagnetische Strahlung. „Ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt gefährlich ist, aber Sie müssen wissen, was Sie damit tun können“, sagt Steinhauser. Ab einer gewissen Wellenlänge ist elektromagnetische Strahlung krebserregend – daher müssen sich Amateurfunker an bestimmte Grenzwerte halten. „Das was wir nutzen, ist aber relativ schwach.“

Der DARC bietet Interessierten Vorbereitungskurse auf die Prüfung an, denn die sei nicht ohne. „Da werden Sie schon dicke abgefragt, in Gesetzeskunde und Technik.“ Wer die Prüfung besteht, bekommt ein eigenes Rufzeichen, unter dem er fortan in der Funkgemeinschaft verkehrt. Ernst Steinhauser wurde seinerzeit das Zeichen DL3GBE zugewiesen. „Ich hatte keinen Einfluss darauf, heute können Sie sich das aussuchen“, sagt er.

Anfänger starten in der Regel mit einem kleinen Funkgerät, so wie Steinhauser einst als 17-Jähriger. „Damit habe ich dann hier in der Region gefunkt.“ Das Equipment werde dann vielfältiger und die Reichweite größer. Auf dem Dach hat Steinhauser einen eigenen Antenne, über die er funkt. Der DARC-Verband Ravensburg/Weingarten hat in der Scheune eines Bauernhofs in Berg eine Relaisstation aufbauen dürfen, über die digital in die ganze Welt sendet werden kann – gelegentlich sogar darüber hinaus.

Das Motto der Ham Radio Die 46. Ham Radio findet vom 23. bis zum 25. Juni auf dem Messegelände Friedrichshafen statt. Das diesjährige Motto lautet „Wir machen Mi(n)t“ und bezieht sich damit auf die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „Am Arbeitsmarkt gibt es eine starke Nachfrage nach Studenten, die Studienabschlüsse in diesen Branchen vorweisen können. Funkamateure leben und lieben Technik“, heißt es auf der Website zur Messe. Aussteller und Besucher aus über 50 Ländern werden bei der Messe erwartet.

Auf seinem Dach hat Ernst Steinhauser eine Antenne installiert. | Bild: Simon Conrads

„Wir dürfen auch in den Weltraum funken“, sagt Steinhauser. „Und wenn Sie wissen wie das geht, können Sie sogar mit der ISS kommunizieren.“ Astronauten seien ebenfalls Funkamateure und in ihrer Freizeit durchaus mal für einen Plausch mit der Erde bereit. Bei einer Veranstaltungen konnte der DARC vor einigen Jahren so Schülern ermöglichen, aus einer Turnhalle heraus mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst auf der ISS zu sprechen. „Das ist eine Sache, mit der man junge Menschen für den Funk begeistern kann.“

Amateurfunk in Notfallsituationen

Es geht aber gar nicht nur um die Distanz, sondern darum, Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Ernst Steinhauser verweist auf die Flut im Ahrtal: Wenn während einer solchen Katastrophe das normale Netz versagt und Geräte von Stromausfällen betroffen sind, könnten Amateurfunker mit ihren Funkgeräten noch immer Kontakt nach außen suchen. „Ich habe zehn solche Kisten“, sagt Steinhauser und zeigt auf ein kleines Handfunkgerät. „Da habe ich Akkus drin und kann damit funken ohne Ende.“ Das Relais in Berg könnte mit einem Notfallaggregator betrieben werden, sodass Steinhauser bei Strom- und Internetausfall noch immer in einem Umkreis von 30 Kilometern senden könnte. „Mit einfachsten Mitteln ist das umgesetzt, es muss nicht immer kompliziert sein.“

Wer einen Einblick in die Welt der Funkamateure bekommen möchte, kann in Friedrichshafen die Messe Ham Radio besuchen. „Da sehen Sie alles: Die größten Funkgeräte, Türme, Masten, alles ist da.“ Und es können sich hier die Funker treffen, die sich sonst nur kurz über Radiowellen vernetzt haben.