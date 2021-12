Friedrichshafen vor 3 Stunden

Warum es trotz Online-Terminbuchung an den Corona-Testzentren zu Wartezeiten kommen kann

Die Corona-Testzentren bieten in Friedrichshafen an sieben Tagen die Woche unzählige Termine an. Doch trotz Online-Terminbuchung muss man zu Stoßzeiten teilweise in der Schlange stehen. Sind die Termine also zu eng getaktet? Wir haben bei den Betreibern nachgefragt.