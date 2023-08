Ines und Winfried Santura kennen die Region am Bodensee wie ihre Westentasche. Seit mehr als 30 Jahren, genauer gesagt seit 1992, machen sie Urlaub am See. „Mindestens einmal im Jahr sind wir da, meistens im Sommer“, erzählt Winfried Santura. Und seine Frau ergänzt: „Oft kommen wir auch öfter her und feiern zum Beispiel Weihnachten, Silvester oder Ostern am See.“

Das Ehepaar lebt in Rottenburg am Neckar, am Bodensee fühlen sie sich aber mindestens genauso wohl wie daheim. Im Idealfall fahren sie mit dem Auto nur eineinhalb bis zwei Stunden bis zum See. Winfried Santura fährt manchmal auch mit dem Fahrrad, dann ist er deutlich länger unterwegs. „Je nach Wetter und Pausen brauche ich etwa sieben Stunden“, sagt er.

Zu den Personen Winfried (63) und Ines (62) Santura leben in Rottenburg am Neckar. Das Ehepaar hat zwei Kinder, einen 32-jährigen Sohn und eine 27-jährige Tochter. Ines Santura arbeitet in Altersteilzeit als Sozialpädagogin bei der Stadt Rottenburg. Dort ist sie für die Ferienprogramme zuständig. Winfried Santura ist als Projektingenieur bei den Stadtwerken Rottenburg beschäftigt.

Früher verbrachten Ines und Winfried Santura ihren Urlaub am Bodensee mit ihren beiden Kindern. Mittlerweile fahren sie meistens nur noch zu zweit her. Am Bodensee schätzen sie die offene Art der Einheimischen, den guten Wein und das leckere Obst, aber auch die Nähe zum Wasser, das tägliche Schwimmen und die Schifffahrten.

Sommer in Überlingen am Bodensee. Für das Ehepaar Santura ist der Sommer definitiv die Lieblingsjahreszeit am See. Doch sie machen auch manchmal im Herbst oder Winter hier Urlaub. | Bild: Überlingen Marketing und Tourismus GmbH | SK-Archiv

„Am liebsten sind wir natürlich im Sommer hier, damit wir schwimmen können“, sagt Ines Santura. Doch auch im Herbst oder Winter statten sie dem Bodensee gerne einen Besuch ab. „Dann ist nicht mehr ganz so viel los, das hat auch seine Vorteile.“

Ein Lieblingsort des Ehepaars ist Hagnau

Jedes Mal, wenn die Rottenburger hier Urlaub machen, mieten sie eine Ferienwohnung. Der Ort wechselt dabei. So waren Santuras ihren Schilderungen nach beispielsweise schon mehrere Male in Überlingen, aber auch in Uhldingen-Mühlhofen, Bodman-Ludwigshafen, Radolfzell oder Hagnau. Letzteren Ort haben sie sich auch diesen Sommer wieder ausgesucht. „Hagnau gefällt uns besonders gut. Wir wohnen dort meistens in einer kleinen Ferienwohnung direkt am See“, erzählt Winfried Santura.

Weinprobe ist jeden Urlaub ein Muss

Direkt am See fängt der Urlaub für das Ehepaar dann auch an – mit einer Tasse Kaffee oder Wein, je nach Tageszeit. „Egal wo wir sind, wir setzen uns immer zuerst ans Ufer und trinken etwas zusammen.“ Ein weiteres Urlaubsritual für die beiden: eine Weinprobe. Mal schaut das Ehepaar beim Winzerverein in Hagnau vorbei, mal beim Weingut Kress in Überlingen.

Die Reben des Hagnauer Winzervereins und der dazugehörige Starenturm, der dazu dient, gefräßige Vögel zu vertreiben. Wird ein Schwarm gesichtet, spielen die Traubenwächter Geräusche via Lautsprecher ab. | Bild: Stefan Hilser | SK-Archiv

Die Liebe zum Bodenseewein geht bei Ines und Winfried Santura sogar so weit, dass sie sich regelmäßig Wein von hier nach Rottenburg liefern lassen. „Er schmeckt uns besonders gut. Es ist wie mit dem Obst, das schmeckt am See auch deutlich besser“, sagt Ines Santura.

Auch nach 30 Jahren wird es nicht langweilig

Der Wein und das Obst sind nur zwei Gründe, weshalb das Ehepaar jedes Jahr wieder an den Bodensee kommt. Wird es nicht irgendwann langweilig? „Nein, auf keinen Fall“, antworten die beiden unisono. „Für uns ist es schön, dass wir so schnell da sind. Da brauchen wir nicht bis nach Italien fahren, wenn wir es am Bodensee genauso schön haben.“

Für das Ehepaar bleibt der Bodensee das Urlaubsziel Nummer eins. Vor einigen Jahren hatten sie sogar vor, eine Ferienwohnung hier zu kaufen. Dies gestaltete sich jedoch alles andere als einfach. „Irgendwann haben wir die Kosten dann hochgerechnet und für uns beschlossen, dass wir mit dem Geld, das wir für eine eigene Wohnung ausgeben würden, noch ganz schön oft normalen Urlaub am See machen können“, erzählt Winfried Santura.

Die Überlinger Altstadt aus der Vogelperspektive. Auch hier haben Santuras bereits einige ihrer Sommerurlaube verbracht. | Bild: Stefan Hilser | SK-Archiv

Damit die Rottenburger auch in ihrer Heimat über das Geschehen am Bodensee informiert sind, haben sie neben ihrer Lokalzeitung zuhause außerdem den SÜDKURIER abonniert. „Uns interessiert es, wie es mit der B31 weitergeht und was es Neues zur Uferrenaturierung in Hagnau gibt“, nennen sie Beispiele. Außerdem bekommt das Ehepaar aus dem SÜDKURIER Tipps für ihren nächsten Urlaub.

„So haben wir etwa von der Eröffnung der Besenwirtschaft Fräulein Seegucker erfahren, wo wir jetzt regelmäßig hingehen“, sagt Ines Santura. Empfehlen kann das Ehepaar auch den Biergarten Haltnau in Meersburg. Dort sitzen Besucher direkt am Wasser. Aus kultureller Sicht lohne sich für sie stets ein Besuch in der Städtischen Galerie Fauler Pelz in Überlingen. Die aktuelle Ausstellung von Peter Lenk, die dort zu sehen ist, empfehlen beide.

Eine Empfehlung von Ines und Winfried Santura: Ein Ausflug zum Gehrenbergturm in Markdorf. Von dort aus hat man eine gute Aussicht und kann bis zum Bodensee blicken. | Bild: Simon Conrads

Neben einem Besuch auf der Mainau oder bei den Pfahlbauten legen Ines und Winfried Santura sowohl Einheimischen als auch Touristen Ausflüge in die Natur ans Herz. „Am Gehrenberg in Markdorf kann man schön spazieren gehen und hat auf dem Turm eine super Aussicht in Richtung See“, erzählen sie beispielhaft. Als wichtigsten Tipp geben sie mit auf den Weg: „Das Auto stehen lassen. Da steht man gerade im Sommer eh nur im Stau.“