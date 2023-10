Das Öl wird gewechselt, die Kolben werden kontrolliert und die Seile geprüft: Nach den Herbstferien stehen bei der Pfänderbahn in Bregenz umfassende Revisionsarbeiten an. Daher ruht der Betrieb der Pfänderbahn zwischen dem 6. November und dem 6. Dezember für insgesamt 31 Tage. Auf den Bregenzer Hausberg geht es in dieser Zeit zu Fuß – oder mit dem Auto bis zum Wanderparkplatz.

Darum dauert die Revision länger als sonst

Das Team rund um Betriebsleiter Berthold Martan steckt nach Angaben der Pfänderbahn AG bereits mitten in den Vorbereitungen. Zusammen mit externen Fachkräften arbeiten sie mit großer Sorgfalt für die Sicherheit der Bahn. So müssten die Komponenten der Seilbahnen laufend geprüft werden. „Routinemäßig werden wir die Technik der Pfänderbahn auch heuer wieder auf Herz und Nieren prüfen“, sagt Vorstand Thomas Kinz. Die Revision dauert laut Mitteilung in diesem Herbst außergewöhnlich lange, da einige der dieses Jahr vorgesehenen Arbeiten nicht parallel umgesetzt werden können.

Im vergangenen Jahr war das Seil erneuert worden. Da sich dieses im Laufe der Zeit leicht dehnt, wird es nun um rund fünf Meter gekürzt. „Dafür wird wieder die spektakuläre Spleißbrücke über dem Parkplatz an der Talstation aufgebaut“, teilen die Betreiber mit. Alle acht Jahre steht zudem ein großer Ölwechsel an. In diesem Jahr ist es wieder so weit. „Zudem wird ein Hydraulik-Kolben gewechselt“, so die Pfänderbahn. Außerdem müssen die Klemmen kontrolliert, die Seile überprüft und Hydraulik-Druckschläuche getauscht werden. „Die Seilreiter, die für die Führung des Zugseils verantwortlich sind, werden zur Schonung des Tragseils versetzt und die Rollenlager gewechselt“, heißt es vom Betreiber über weiteren Arbeiten.

Auch Bremsen müssen überprüft werden

Den Abschluss der Revisionsarbeiten bildet dann eine Überprüfung aller Programme: Sämtliche Fahrgeschwindigkeitsprogramme und Bremsarten werden getestet und mit den festgelegten Werten verglichen. Ein optischer Höhepunkt werde schließlich wieder das Entleeren der Kabine sein. Diese wird zur Prüfung der Bremsen zuvor mit 6000 Litern Wasser in Großbehältern bestückt.

Während der Arbeiten ruht der Betrieb der Seilbahn. | Bild: Pfänderbahn

Was steht in diesem Jahr sonst noch an? Gegen Ende des Jahres ist eine groß angelegte Bergübung geplant. Dabei wird gemeinsam mit der Feuerwehr und der Bergrettung für den Ernstfall trainiert. Besondere Abendtermine finden zudem am 8. und 9. sowie 15. und 16. Dezember statt: Die Pfänderdohle hat dann länger geöffnet und die Bahn fährt an diesen vier Tagen bis 23 Uhr.