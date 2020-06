Der Brand eines Hochhauses im Mai 2019 war vermutlich das Ablenkungsmanöver eines Kriminellen, der mutmaßlich ein Juweliergeschäft ausrauben wollte. Von Mittwoch an steht der 50-jährige Mann als Angeklagter vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg.

