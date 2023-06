Schon mehr als eine halbe Stunde vor Abfahrt sitzt Claudia Schelkle auf einer Bank an Gleis 21 in Lindau-Reutin. „Ich fahre einfach aus Spaß auf der neuen ICE-Strecke bis nach Heidelberg“, sagt sie. Schelkle liebt das Bahnfahren – auch wenn dabei immer wieder etwas schiefgehe. Ob das bei der Fahrt des Intercity-Express 118, mit dem es auch von Friedrichshafen aus an diesem Sonntag erstmals bis nach Dortmund geht, auch der Fall sein wird? Wir sind ein kleines Stück mitgefahren.

Wo ist Wagen 22?

Zunächst ertönt aber die Durchsage, dass der Zug fünf Minuten Verspätung haben werde. Ein Umstand, der schnell vergessen ist, als sich ein weiteres Problem zeigt. „Entschuldigung, wissen Sie, wo Wagen 22 ist?“, fragt ein Fahrgast eine Bahn-Mitarbeiterin im Bordrestaurant. Die Antwort: „Das ist ein anderer Zug.“ Den Wagen gibt es also nicht. „Das bekommen Sie dann erstattet.“ Auch Beate Seidler aus Heidelberg geht suchend durch den ICE. Schon auf der Hinfahrt hatte sie einen Platz in der ersten Klasse reserviert, sagt sie, „und dann hing der Waggon nicht dran“. Immerhin einen Platz findet sie diesmal, wenn auch nicht unter der reservierten Nummer. „Auf der Hinfahrt haben einige um uns herum vier Stunden lang stehen müssen.“

Kurz vor planmäßiger Abfahrt des Zuges steht fest: Er ist etwas zu spät. | Bild: Lena Reiner

Kaffee nur im Pappbecher

Im Bordrestaurant sind einige Tische und Plätze frei. Das mag am überschaubaren Angebot liegen. Die Vitrine im Bistro hat nur leere Blechaufsteller zu bieten, wo sonst Sandwiches und mehr liegen. Den Latte Macchiato gibt‘s nur im Becher, weil die Geschirrspülmaschine defekt ist. Joachim Barth kann über diesen Umstand nur lächeln. Er löffelt seinen Linseneintopf eben aus Pappe und trinkt Wasser statt der nicht verfügbaren Apfelschorle. „Das war zwar so nicht geplant, aber ich fahre trotzdem gern mit“, sagt er. Der Freiburger hat eine Bahncard 100 und daher beschlossen, die neue ICE-Strecke „einfach mal zum Spaß“ zu testen.

Ist er das wirklich?

In Friedrichshafen folgt die nächste Herausforderung. Ist das überhaupt der richtige Zug? Die Digitalanzeige an Gleis 2, an dem der ICE hält, ist aufgrund der Bauarbeiten am Stadtbahnhof derzeit außer Betrieb. „Aushangfahrplan beachten“, steht da. Besonders groß ist die Verwunderung ob der angesagten Verspätung des Zuges, der trotzdem deutlich vor der geplanten Abfahrt angekommen ist. Fahrplanmäßig hat er in Friedrichshafen aber auch 16 Minuten Aufenthalt. Mit einer Minute Verspätung geht es schließlich weiter.

Die App der Bahn hat schon Tage vorher eine „hohe Auslastung“ prognostiziert. Tatsächlich steigt auch in Friedrichshafen eine größere Gruppe Menschen zu. Da kommt es gelegen, dass man im ICE im Gegensatz zu den sonst hier fahrenden Nahverkehrszügen einen Sitzplatz reservieren kann. Für Kurzstrecken ist die neue Verbindung allerdings nichts. Von Lindau-Reutin nach Ravensburg dauert die Fahrt wegen des Aufenthalts in Friedrichshafen stolze 47 Minuten. Der IRE benötigt auf derselben Strecke lediglich 40 Minuten und kostet 8,35 statt 17,90 Euro.