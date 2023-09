Im Krimi ist die Fastnacht selten lustig. Das närrische Treiben dient immer wieder gern als Hintergrund für Mord und Totschlag; auch in „Narrenfreiheit“, dem zweiten Film mit Walter Sittler als pensioniertem Polizisten. Robert Anders, viele Jahre lang deutschstämmiger Kommissar auf Gotland, ist in seine alte Heimat nach Lindau am Bodensee zurückgekehrt, und erneut erweist es sich als vortreffliche Idee des ZDF, dass der Rentner nicht aus seiner Ermittlerhaut kann.

Wie schon in „Liebeswahn“ ist er auch diesmal persönlich betroffen, denn er hat die Frau, die tot auf einer Brunnenumrandung liegt, am Abend zuvor in einem Restaurant kennengelernt. Dort war er Zeuge, wie sie beim Verlassen des Lokals von einer Horde gruselig vermummter Männer belästigt wurde. Ein Mitglied der Schellengeister erntete prompt die Häme der Kollegen, weil er einen „Transvestiten“ angebaggert habe.

Kaja Johansen (Ilonka Petruschka) und Robert Anders (Walter Sittler) begegnen sich im Restaurant. | Bild: ZDF/manju.de

Tatsächlich ist die Person, die sich Robert Anders als Kaja vorgestellt hat, eine Transfrau; also kein Mann, wie Kommissarin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) ihren Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer) korrigiert, sondern „eine Frau, die in einem falschen Körper geboren wurde“.

Sendetermin und Mediathek „Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit“ wird am Dienstag, 3. Oktober 2023 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Ab 26. September ist der Krimi in der ZDF-Mediathek zu finden.

Täter aus den Reihen der Schellengeister?

Jetzt ist Kaja, die früher Christian hieß, tot, mit dem krimitypischen stumpfen Gegenstand erschlagen. Prompt fällt der Verdacht auf die Schellengeister, denn die haben ein ganz erhebliches Problem mit Frauen. Der Brunnen, an dem Kajas Leiche entdeckt wurde, ist ein Denkmal für die Narrenzunft, was der Tat eine pikante Note verleiht: Frauen sind bei diesem Verein nicht erwünscht. Wird eine dabei erwischt, wie sie sich während der Fastnacht unter die Gruppe mischt, wird sie unter großem Gejohle buchstäblich entlarvt und in den Brunnen geworfen.

Hier liegt die Stärke des Drehbuchs

Damit ist der Film bei seinem Thema. Vordergründig dreht sich die Geschichte natürlich um die Frage, wer Kaja auf dem Gewissen haben könnte, aber im Grunde geht es um Toleranz und Fortschrittlichkeit. Das gilt nicht nur für die Anfeindungen, die die vom Vater verstoßene Frau einst selbst in der eigenen Familie erleben musste, bis sie nach Skandinavien auswanderte und sich einer Geschlechtsangleichung unterzog. Die Schellengeister stehen für die letzten Bastionen der Misogynie im Karneval. Die Botschaft wird allerdings nicht durch entsprechende Appelle, sondern durch Haltung und Verhalten vermittelt; hier liegt eine große Stärke des Drehbuchs (Myriam Utz, Andreas Karlström).

Kommissarin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld, links) und ihr Kollege Martin Keller (Dominik Maringer, recht) überbringen Renate Eberle (Hedi Kriegeskotte, Mitte) die Nachricht vom Tod ihrer Tochter Kaja. | Bild: ZDF/manju.de

Rolle des Antagonisten verunglückt

Umso bedauerlicher, dass der Antagonist auch aufgrund der übertriebenen Verkörperung durch Robert Schupp gänzlich ohne Zwischentöne auskommt: Der Vorsitzende der Narrenzunft ist ein sexistisch polternder Opportunist, der seine Vorbehalte gegen Robert Anders angesichts einiger Flaschen Obstler prompt fahren lässt. Schade, dass Regisseur Felix Karolus, der auch den ersten Film über den Heimkehrer gedreht hat („Liebeswahn“, 2022), offenbar dem realsatirischen Potenzial der Rolle nicht vertraut hat; der Versuch, eine Karikatur zu parodieren, geht selten gut.

Wagner-Kollege Keller darf hingegen dazulernen. Das macht ihn noch nicht liebenswert, von seiner Antipathie gegen Anders, den er für einen Wichtigtuer hält, ganz zu schweigen; aber die Figur wandelt sich.

Von links: Die Kommissare Martin Keller (Dominik Maringer) und Annika Wagner (Nurit Hirschfeld), begegnen Robert Anders (Walter Sittler) und Hannes Buck (Gerhard Wittmann), die zusammen auf dem Weg zur Aufnahmeprüfung in die Narrenzunft sind. | Bild: ZDF/Sandra Hoever

Plausibel eingefädelt ist auch die erfolgreiche Unterwanderung: Anders‘ Jugendfreund Hannes (Gerhard Wittmann) ist der Meinung, der Pensionär brauche dringend Anschluss, um in der alten Heimat wieder heimisch zu werden. Deshalb will er den Fastnachtsskeptiker dazu überreden, ein Schellengeist zu werden. Dem ist „dieser ganze Zinnober“ ziemlich fremd, zumal die schwäbisch-alemannische Fastnacht mit ihren oftmals furchterregenden Masken ohnehin nicht jedermanns Sache ist; von Frauen ganz zu schweigen.

Beiläufiger Bezug zum ersten Krimi „Liebeswahn“

Als Mitglied könnte Anders allerdings „undercover“ ermitteln. Auf diese Weise lässt sich zudem ein beiläufiger Bezug zum ersten Film einstreuen: Kommissarin Wagner ist die Tochter von Anders‘ Jugendliebe. Mit gebotener Strenge untersagt sie dem Rentner, weitere Nachforschungen anzustellen, bittet ihn aber im gleichen Atemzug, sie auf dem Laufenden zu halten. Hier entwickelt sich eine sympathische und zudem überzeugend gespielte Freundschaft.

Der Bodensee und Lindau geben die Kulisse für den ZDF-Krimi „Narrenfreiheit“. | Bild: ZDF/Patrick Pfeiffer

Geschichte bleibt lange offen

Regisseur Felix Karolus hat „Narrenfreiheit“ ähnlich unaufgeregt inszeniert wie schon „Liebeswahn“, aber wenn es darauf ankommt, erreicht die Umsetzung ihr Ziel: Als sich Kaja zu Beginn verfolgt fühlt und nachts durch die Gassen der Stadt irrt, vermittelt der Film das Unbehagen unangenehm gut. Außerdem gelingt es dem Regisseur, die Geschichte lange offenzulassen, zumal das Drehbuch mithilfe eines fotografischen Details ziemlich clever auf eine falsche Fährte lockt.

Robert Anders darf weiter ermitteln

2021 hat das ZDF die auf Gotland spielende Reihe „Der Kommissar und das Meer“ nach 14 Jahren und 29 Episoden beendet, aber die Titelfigur durfte weiter ermitteln: als Privatier am Bodensee. Der erste Film mit Robert Anders in seiner alten Heimat Lindau, ausgestrahlt am Tag der Deutschen Einheit, hatte 2022 knapp 6 Millionen Zuschauer. Das entsprach dem Durchschnitt von „Der Kommissar und das Meer“, das ZDF sah sich bestätigt. „Narrenfreiheit“ läuft ebenfalls am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr, steht aber bereits ab dem 26. September in der ZDF-Mediathek. Die Beliebtheit der Reihe hat sicherlich auch mit der zentralen Figur zu tun, schließlich ist Robert Anders ein Mann mit klarem moralischem Kompass. Aber der Hauptgrund dürfte Walter Sittler sein: Der 70-jährige Stuttgarter Grimme-Preisträger ist einer der beliebtesten deutschen Schauspieler. Ende Oktober beginnen die Dreharbeiten für Anders‘ dritten Fall.