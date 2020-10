Eigentlich ist Susanne Eisenmann als CDU-Spitzenkandidatin ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen. In ihrer Begrüßung spricht sie über zahlreiche Themen, vom Management der Corona-Krise über Investitionen in innovative Technologien bis zum Wunsch nach mehr Wertschätzung gegenüber anderen.

Lehrer vermisst klare Ausarbeitungen zu Corona-Regelungen

Aber die Besucher befragen sie zunächst als Kultusministerin. Im Kreis Biberach sei die Grenze von 35 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohnern überschritten, sagt ein Sportlehrer aus Riedlingen: „Die Schulen sind überfordert, die Gesundheitsämter wissen nicht, was zu tun ist.“ Für Masken im Unterricht gebe es keine Vorgaben. Obwohl sich die Turnhalle seiner Schule nicht lüften lasse, würden dort am Tag rund 600 Schüler unterrichtet. Er sagt: „Ihr Sportreferat hat nicht gut gearbeitet. Ich habe die Ausarbeitungen in Bayern gesehen, die sind viel klarer.“ Eisenmann antwortet, ihre Vorgaben seien klar. Sport könne unter solchen Bedingungen nicht stattfinden und über Maskenpflicht entscheide das Gesundheitsamt.

CDU-Landtagskandidatin Dominique Emerich kündigt an, sich für Tourismus und den Flughafen Friedrichshafen einzusetzen. | Bild: Corinna Raupach

Plädoyer gegen die Gemeinschaftsschule

Unter Verweis auf Studien, nach denen längeres gemeinsames Lernen mehr Potenziale fördert als die frühe Trennung in Schultypen, fragt eine Lehrerin aus Ravensburg: „Was unternehmen Sie, um die Gemeinschaftsschulen zu stärken?“ Eisenmann hält dagegen: „Ich glaube, dass die Mehrgliedrigkeit die Voraussetzung ist, dass jeder Schüler analog seiner Neigungen und Begabungen beschult werden kann.“

„Erbärmlicher Wert“: Viele Viertklässler erreichen Mindeststandards in Rechtschreibung und Rechnen nicht

Ein Handwerksmeister aus Tettnang berichtet: „Wenn ich einen Lehrling einstelle, kann der schlechter rechnen als ich und schreibt mit mehr Fehlern.“ Eisenmann räumt ein, dass fast jeder fünfte Viertklässler im Land nicht den bundesweiten Mindeststandard in der Rechtschreibung erreiche und jeder sechste nicht den im Rechnen. „Das ist ein erbärmlicher Wert.“ Sie plädiert für die Stärkung dieser Kernkompetenzen, Fortbildungen, die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung und die Aufwertung von Real- und Werkrealschulen.

„Berufliche und akademische Ausbildung sind gleichwertig“

Die Stärkung der handwerklichen Ausbildung mahnt ein Handwerker aus Eriskirch an: „Wir haben volle Auftragsbücher, aber kaum Mitarbeiter, die sie abarbeiten können.“ Eisenmann betont, dass berufliche und akademische Ausbildung gleichwertig sei. Sie habe den Tag der beruflichen Orientierung eingeführt und spreche sich für mehr Information und Praktika aus.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen berichtet von der Breitband-Förderung im ländlichen Raum. | Bild: Corinna Raupach

Etwas Zeit bleibt für die Erörterung allgemeinpolitischer Themen. Ein Landwirt aus Immenstaad ist enttäuscht über die CDU bei der Debatte um das Bienen-Volksbegehren. „Mir haben Politiker gesagt, dass sie hinter unseren Forderungen stehen, und dann doch für den Kompromiss gestimmt.“ Susanne Eisenmann gibt ihm recht. Auch Forderungen nach mehr innerer Sicherheit, mehr Digitalisierung und einem intensiveren Dialog mit der Jugend bejaht sie.