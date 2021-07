Am Donnerstag und Freitag hatte die Anzahl an Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche laut LGA bei 11 und damit erstmals wieder über 10 gelegen. Wird dieser Schwellenwert im Bodenseekreis, wo aktuell Inzidenzstufe 1 gilt, an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, treten in der Folge in verschiedenen Bereichen Verschärfungen der Corona-Regeln in Kraft.

Die am Wochenende vom LGA veröffentlichten Inzidenzwerte lagen allerdings wieder unter 10. Die Sieben-Tage-Inzidenz, Stand Sonntagnachmittag: 9,7.