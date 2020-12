von Lena Reiner, Mona Lippisch, Cian Hartung, Claudia Wörner, Kerstin Mommsen

Einfach und trotzdem lecker: französische Zwiebelsuppe

Lena Reiner: Ein echtes Weihnachtsgericht gab es bei uns zuhause nie. Unsere Tradition, also die meiner Eltern und mir, ist das gemeinsame Kochen an Heiligabend: mal bei mir in Friedrichshafen und mal bei meinen Eltern in Schorndorf. Dabei bedienen wir uns an Rezepten aus aller Welt und verzichten jedes Jahr mehr auf tierische Produkte.

Dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, mit einer französischen Zwiebelsuppe mit und ohne Käsekruste, etwas Einfaches zu kochen, das nicht zu viel Zeit kostet, damit mehr Zeit zum Reden bleibt. Wegen der Corona-Pandemie hatten wir dazu in diesem Jahr kaum Gelegenheit – zumindest so ganz real und nicht virtuell oder telefonisch. In den Jahren zuvor gab es auch oftmals aufwendigere Gerichte; mal rein pflanzlich und mal mit Fleisch für meine Eltern und ohne Tier für mich.

Lena Reiner beim Schnippeln einer Zwiebel. Bei größeren Kochaktionen muss dafür auch schon einmal der Esstisch herhalten.

Das gemeinsame Kochen wurde schon früh zur Familientradition. Als ich etwa zehn Jahre alt war, haben wir angefangen, uns am Wochenende auch mal gegenseitig zu bekochen. Jeder von uns bekam einen Gang zugeteilt und versuchte sich dabei auch gerne mal an einem noch unbekannten Rezept. Da uns heute 200 Kilometer trennen und „einfach mal so“ zusammen kochen nicht möglich ist, haben wir uns diese kleine Familientradition zumindest am Heiligabend bewahrt.

Rezept Zwiebelsuppe Zutaten für vier Portionen: ein halbes Kilo Zwiebeln (rote oder weiße, keine zu milde Sorte), zwei bis drei Zehen Knoblauch, 50 Gramm Butter oder Margarine, eine kleine Prise Zucker, etwas Salz und schwarzer Pfeffer, ein Liter kräftige Gemüsebrühe, ein viertel Liter Weißwein, 200 Gramm geriebener Hartkäse oder eine pflanzliche Alternative, vier bis acht Scheiben Brot

Zubereitung: Die Knoblauchzehen mit einem Messer platt drücken, schälen und klein schnippeln. Die Hälfte der Zwiebeln ebenfalls klein würfeln. In etwas Fett zuerst die Zwiebeln anschwitzen, Zucker zugeben und zuletzt den Knoblauch, wenn die Zwiebeln bereits leicht glasig sind. Mit dem Zucker leicht karamellisieren lassen, dann mit Weißwein ablöschen und mit der Gemüsebrühe auffüllen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Etwas ziehen lassen. Währenddessen die übrigen Zwiebeln in dünne Ringe schneiden. Die Suppe in feuerfeste Schüsseln umfüllen, mit Zwiebelringen und Käse(-alternative) bestreuen und bei 200 bis 220 Grad Celsius rund zwanzig Minuten in den Backofen. Tipp: Die meisten pflanzlichen Alternativen zu Käse schmelzen besser, wenn man etwas Fett oder Pflanzendrink auf sie träufelt. In den letzten fünf Minuten die mit Margarine oder Butter bestrichenen Brotscheiben ebenfalls in den Ofen legen.

Rotweincreme darf an Weihnachten nicht fehlen

Mona Lippisch: Schnell gemacht und trotzdem so lecker: Seit Jahren – genauer gesagt, seitdem ich auf den Geschmack von Rotwein gekommen bin – wird am Weihnachtsabend als Dessert Rotweincreme serviert. Die Nachspeise ist in nur fünf Minuten zubereitet, muss dann aber noch einige Zeit in den Kühlschrank.

Eine Tradition an Heiligabend: Bei Mona Lippisch gibt es Rotweincreme als Nachspeise. | Bild: Privat

Auf die Idee, an Heiligabend Rotweincreme aufzutischen ist eigentlich meine Oma gekommen. Denn bei Oma und Opa verbringen wir diesen Abend jedes Jahr. Und weil das Dessert beim ersten Mal bei allen gut angekommen ist, hat sich das Rezept als Tradition bewahrt.

In schönen Gläsern serviert macht die Creme auch optisch einiges her. | Bild: Mona Lippisch

Da die Creme sehr gehaltvoll ist und wir davor meistens schon gut gegessen haben, bleibt ein Großteil für den ersten Weihnachtsfeiertag übrig. Auch da schmeckt die Nachspeise noch hervorragend. Für Kinder gibt es alkoholfreie Varianten, etwa mit Johannisbeer- oder Traubensaft statt Rotwein.

Rezept Rotweincreme Zutaten für vier Portionen: 250 ml trockener Rotwein, 3 Esslöffel Zucker, 3 Blätter Gelatine, 125 ml Schlagsahne

Zubereitung: Rotwein mit Zucker in einem Kochtopf erhitzen (nicht kochen), sodass sich der Zucker auflöst. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und mit 4 EL heißem Wasser auflösen. Die Gelatinemischung zum Rotwein in den Topf geben und abkühlen lassen. Dann die Sahne steif schlagen. Sobald die Rotweinmischung fest wird, die Sahne unterheben. Die Creme in Gläser oder eine Schüssel füllen und abgedeckt mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Nussbraten statt Weihnachtsente

Claudia Wörner: Nicht nur das Essen an Heiligabend, auch für das Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag spielt die Tradition eine wichtige Rolle. In meinem Elternhaus gab es seit ich denken kann eine Weihnachtsgans, vorzugsweise aus Polen. Morgens um 8 Uhr kam sie in den Backofen, nach dem Kirchgang war sie gegen Mittag fast fertig.

Mittlerweile greift meine Mutter gern auf eine Gänsekeule „To go“ der lokalen Gastronomie zurück. Auch wegen der Menge. Mein Lebensgefährte und ich sind das ganze Jahr über – ich mehr, er etwas weniger – Vegetarier. Trotzdem stellt sich jedes Jahr erneut die Frage, ob wir nicht vielleicht doch eine absolut artgerecht aufgewachsene Bio-Ente, die bis kurz vor Weihnachten über die Wiese gewatschelt ist, braten sollen. Aber auch in diesem Jahr schlug das Pendel nach tagelangem Abwägen in Richtung Nussbraten aus.

Nussbraten statt Weihnachtsente: Claudia Wörner kocht am ersten Weihnachtsfeiertag einen vegetarischen Nussbraten mit Rotkraut und Kartoffelpüree. | Bild: Claudia Wörner

Mit Walnüssen, Cashewkernen und verschiedenen Saaten ist der leckere, vegetarische Nussbraten für uns eine echte Alternative zu Gans, Ente und Co.. Wie man es von Nüsse erwarten kann, ist er recht knackig. Tomatenstückchen sorgen für Saftigkeit und Eier stellen sicher, dass er auf dem Teller nicht zerbröselt.

Fast so wichtig wie der Braten selbst sind aber die Beilagen, schließt sich hier doch der Kreis zu den Erinnerungen an das Weihnachtsessen im Elternhaus: Rotkraut und selbst gestampftes Kartoffelpüree mit viel Butter und einer Prise Muskatnuss. Diese Kombination ist für mich einfach göttlich. Nur in Sachen Sauce muss ich mir noch etwas einfallen lassen, die fehlt nämlich im Rezept. Vorstellen könnte ich mir etwas mit frischen Champignons und natürlich mit einem Schuss Rotwein.

Rezept Nussbraten Zutaten für 4 Portionen: 300 g gemischte Nüsse, 100 g Kerne /Saaten, 650 g Tomaten frisch oder abgetropft aus der Dose, eine große Zwiebel, 3 Eier, 1 EL frische Kräuter, 250 g geriebener Käse, Salz und Pfeffer, eventuell Chili, Olivenöl

Zubereitung: Die fein gehackten Nüsse zusammen mit den Kernen/Saaten ohne Öl rösten. Die gehackte Zwiebel in einer Pfanne mit heißem Öl andünsten. Die Tomaten klein schneiden. Alles in eine Schüssel geben. Eier, Kräuter und den geriebenen Käse dazu und gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Chili (wenn man es etwas schärfer mag) würzen. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Backform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius (Ober-/Unterhitze) 60 Minuten backen.

Dieses Weihnachtsrezept macht den Fleisch-Klassikern Konkurrenz

Cian Hartung: Gemüse ist mein Fleisch – und das seit fast drei Jahren. Vegetarier zu sein geht in der heutigen Zeiten besser denn je: Supermärkte und Restaurants bieten genügend Angebote. Auch ideologische Diskussionen mit Fleischkonsumenten erlebe ich von Jahr zu Jahr weniger. Doch um ehrlich zu sein: den Genuss und Geruch vom traditionellen Roastbeef-Essen im Kreise meiner Familie vermisse ich manchmal, besonders an Weihnachten.

Die Zutaten: Gratinkäse, Crème fraîche, Kürbis, Kräuter, Tomaten und natürlich Lasagne-Blätter. | Bild: Cian Hartung

In diesen Momenten, wenn ich an Heiligabend mit der Familie an einem Tisch sitze, spiele ich mit dem Gedanken, den „Weltverbesserer“ hinter mir zu lassen und mich vollends der Kuh hinzugeben. Meine Familie kennt mein Dilemma und reibt mir daher gern ein Stückchen saftiges Fleisch unter die Nase. Das ist zwar fies, doch ich kann widerstehen. Denn meine Kürbislasagne dort neben dem Roastbeef auf dem Tisch lässt wirklich keine Wünsche übrig.

Nach Schneiden und Aufkochen der Zutaten in einem Topf, wird die Gemüsemischung auf die Lasagneblätter gegeben. Bis zum Rand der Backform hinauf kann man das Lasagne-Gerüst bauen. Auf das Dach kommt Gratinkäse und ab in den Ofen damit. | Bild: Cian Hartung

Ein Biss in das warme Stück Lasagne ist eine Offenbarung der Geschmackssinne und lässt die Sorgen des Jahres vergessen. Dann geht das Herz bei mir so richtig auf und die Sonne scheint aus dem Ofen im grauesten Winter. Der wesentliche Vorteil der Kürbislasagne gegenüber der Weihnachtsgans ist: Zeit.

Das Pendant zum Roastbeef oder zur Weihnachtsgans: Die Kürbislasagne. | Bild: Cian Hartung

Der einzige Haken des Gerichts: die Aufladung mit seiner Tradition fehlt. „Drei Jahre? Das ist doch keine Tradition“, heißt es dann seitens meiner Familie. Und ja, sie haben Recht. Die Repetition schafft Kultur. Und genau deshalb ist die Kürbislasagne und Weihnachten noch keine Liebesbeziehung. Doch mit jedem Jahr wird es besser und meine Sehnsucht nach dem Biss ins Roastbeef geringer.

Rezept Kürbislasagne Zutaten für vier Personen: 2 bis 3 Hokkaido-Kürbisse, 400 Gramm Crème Fraîche, Lasagne-Blätter, 5 geschnittene Zwiebeln, 300 Gramm Gratinkäse, 400 Gramm Tomaten, Muskat, Tiefkühlkräuter

Zubereitung: Die Lasagne lässt sich in rund einer Stunde zubereiten: Gemüse schneiden, Zutaten zusammen in einem Topf aufkochen. Anschließend die Lasagne-Blätter legen, Zutaten darauf platzieren. Auf das Dach der Konstruktion kommt noch Gratinkäse und ab in den Ofen damit. Dieser zeitliche Vorteil ist besonders wertvoll, wenn man an Heiligabend noch Geschenke einpacken oder – wie in Vorjahren – noch gar welche einkaufen muss.