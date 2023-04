Vom Bauernhoferlebnis für die Kleinsten bis zum Adrenalin-Kick im modernisierten 4D-Action-Kino gibt es zum Saisonstart am 1. April im Ravensburger Spieleland einige Neuheiten. „Wir haben viel gebaut, vor allem haben wir uns zusammen mit unseren neuen Kooperationspartnern gegenseitig bereichert“, sagt Geschäftsführerin Siglinde Nowack an. Seit dieser Saison können die Besucher in die regionale Landwirtschaft mit Kartoffelfeld, Maislabyrinth und Blumenwiese eintauchen.

„Was muss der Bauer alles tun, damit der Bäcker unser tägliches Brot backen kann“, schildert Ingrid Martin vom Kooperationspartner Bodenseebauern, was den Kindern hier zum Beispiel vermittelt werden soll. Die attraktiven Strohballen mit Kuhgesichtern, gebaut von der Tettnanger Landjugend, sind echte Hingucker.

Die Strohkühe sind ein echter Hingucker: In Kooperation mit den Bodenseebauern rückt das Ravensburger Spieleland die Landwirtschaft in den Blick. | Bild: Claudia Wörner

Im neuen gestreiften Condor-Design zeigt sich das Flugzeug auf dem Kids-Airport. „Setzt euch selbst ins Cockpit, klettert rein oder hangelt euch an den Flügeln entlang“, fordert das Spieleland-Team auf. Die Allerkleinsten haben hier auf Wippflugzeugen ihren Spaß. An der 14 Meter langen Kulissenwand mit Illustrationen des Flughafens Friedrichshafen können die Kinder einen Check-In nachspielen.

Bitte einsteigen und Passagier oder Pilot im Cockpit spielen: Im neuen gestreiften Design zeigt sich das Flugzeug auf dem Kids-Airport. | Bild: Claudia Wörner

Neuer Erlebnisspielplatz

Toben, rutschen und klettern ist auf dem neuen, über 1300 Quadratmeter großen Erlebnisspielplatz angesagt. Kleine Entdecker tauchen hier in die Welt der Bagger, Krane, Fahrmischer und Kühlschränke ein, springen mit der Seilbahn aus einem Helikopter und spielen im Frachtcontainer. von der Baggerschaufel geht es über den Ausleger in Innere des Baggers und seiner Fahrerkabine.

Von der Baggerschaufel über den Ausleger in Innere des Baggers: Auf dem Erlebnisspielplatz können sich die Kleinen so richtig austoben. | Bild: Claudia Wörner

Eine weitere Neuheit ist 2023 die „World of Memory“, in der sich Familien auf eine virtuelle Erlebnisreise begeben und Kartenpaare in 4D mit Hilfe eines Joysticks sammeln. „Wie immer bei Memory werden auch hier die Kleinen beim Sammeln der Paare die größten sein“, ist sich Geschäftsführerin Nowack sicher.

Nur noch zwei Wochen: Spieleland-Geschäftsführerin Siglinde Nowack freut sich auf die Eröffnung der virtuellen World of Memory am 14. April. | Bild: Claudia Wörner

Erleben können die Besucher den Spieleklassiker ab dem 14. April. „Ihr taucht in vier verschiedene Welten ein, fliegt an berühmten Sehenswürdigkeiten ein oder steht gefährlichen Dinosauriern gegenüber.“ Natürlich erfährt man am Ende des Abenteuers, wie viele Kartenpaare man gesammelt hat.

Action wie in der Kugelbahn

Von außen sieht das modernisierte 4D-Action-Kino ganz harmlos aus, aber es macht seinem Namen alle Ehre. Hier wird man als Zuschauer selbst zur Kugel in der Gravitrax-Kugelbahn. Von links kommt ein Krokodil, vorbei geht es weiter an grünen Palmen durch die Traumwelt. Durch Tunnel, über Brücken und vorbei an reißenden Gewässern wird es richtig spannend.

Mit dem Traktor in die Waschstraße

In der neuen Agrar-Erlebniswelt werden Kinder selbst zum Landwirt, denn sie können schrauben, fahren und klettern, so viel sie wollen. Es gibt sogar eine Waschstraße, durch sie mit dem Traktor fahren können. Und warum nicht mal auf die Hupe des Traktors drücken oder seine Scheibenwischer ausprobieren?

Mit dem Traktor über den Acker: Die neue Agrar-Erlebniswelt im Spieleland macht den Kleinen viel Spaß. | Bild: Claudia Wörner

Im großen Sandkasten können die Kleinen mit Baggern fleißig graben und Baustellen-Feeling erleben. „Unser Ziel ist es, sowohl Kinder als auch Erwachsene für die Landwirtschaft zu begeistern“, sagt Ralf Lenge von Sponsor John Deere.

Brio-Express ersetzt Lok Elisa

Wem nach so viel Abenteuer die Füße weh tun oder wer schnell von einer Attraktion zu anderen kommen will, kann in den neuen Brio-Express mit 63 Sitzplätzen einsteigen. Seit diesem Jahr ersetzt der stromlinienförmige Blitzer die Eisenbahn namens Elisa. Mit ihr können Besucher im Mitmachland aber trotzdem noch ein Erinnerungsfoto schießen.

Eilzug statt Dampflok: Mit dem neuen Brio-Express geht es im Ravensburger Spieleland ab sofort schnell von einer Attraktion zur anderen. | Bild: Claudia Wörner

Über das Ravensburger Spieleland 25 Jahre Freizeitpark Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland in Liebenau für Spielezeit für die ganze Familie. Das Mitmachkonzept des Freizeitparks lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich über 400.000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten. Ergänzt wird das Angebot mit Übernachtungsangeboten im parkeigenen Feriendorf mit 50 Ferienhäusern, 20 Brio-Waggons, 40 Caravan-Stellplätzen und 24 Zeltplätzen. www.spieleland.de Öffnungszeiten Aktuell hat das Ravensburger Spieleland von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb der Ferien sind Montag bis Mittwoch geschlossen. Ab Juli ist täglich geöffnet, ab 21. Juli von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren bezahlen für ein Tagesticket 42,50 Euro, für Kinder ab drei Jahren kostet es 40,50 Euro. Neben einigen Ermäßigungen ist die Saisonkarte zum Preis von 112 Euro für Einheimische interessant. Anreise mit dem ÖPNV Seit dieser Saison hält der Städteschnellbus 7394 Konstanz – Friedrichshafen am Ravensburger Spieleland. Außerdem fahren Linienbusse von Friedrichshafen über Tettnang, von Ravensburg und von Meckenbeuren bis zum Eingang. Wer sein Busticket an der Kasse zeigt, erhält 5 Euro Rabatt auf ein reguläres Tagesticket. Wer mit einem tagesaktuellen Ticket im bwtarif unterwegs ist, erhält 20 Prozent Rabatt.

Viele Termine im Spieleland

Vormerken kann man sich in diesem Jahr einige Termine im Ravensburger Spieleland. Am 7. Mai gibt es ein Traktortreffen. Der ganze Juli steht unter dem Motto „25 Jahre Spieleland“. Am 29. und 30. Juli steigt die Geburtstagsparty. Am 26. und 27. August finden die Apfel- und Hopfentage statt, am 17. September lädt Ralph Caspers zum Tag der Maus ein, am 23. und 24. September gibt es die internationalen Verkehrssicherheitstage und vom 29. bis 31. Oktober lässt es sich im Spieleland bei Halloween gruseln.