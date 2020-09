Von März bis Mai gingen im Bezirk der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg von Betrieben insgesamt 8897 Anzeigen auf Kurzarbeit ein. Wo stehen wir heute?

Im August sind bei der Agentur für Arbeit 69 neue Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Damit wurde Kurzarbeit für maximal 7225 Frauen und Männer angemeldet. In der Summe sind somit von März bis August insgesamt 9447 Anzeigen auf Kurzarbeit von Betrieben eingegangen. Darin wurden für 157 144 Menschen Kurzarbeit angezeigt. Besonders betroffen waren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, des Einzelhandels sowie des Hotellerie- und Gaststättengewerbes.

Zur Person Jutta Driesch ist seit dem 1. März 2012 Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Davor war die gebürtige Rheinländerin als Geschäftsführerin in der Regionaldirektion Baden-Württemberg in Stuttgart tätig. In ihren mehr als 35 Berufsjahren in der Bundesagentur für Arbeit übernahm sie zahlreiche Führungsaufgaben. In ihrer Freizeit malt sie gerne.

Ist die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit inzwischen rückläufig? Deutet sich eine Entspannung der Lage an?

Seit Mai ist die Welle der neu eingegangenen Anzeigen auf Kurzarbeit deutlich abgeebbt. Die Abrechnung der Kurzarbeiter-Anträge erfolgt sehr zeitnah. Sofern die eingereichten Unterlagen vollständig und richtig sind, erhalten die Unternehmen das Geld innerhalb weniger Tage.

Was (und wann) war der Höchststand?

Von Mitte März mit Ende April gingen die meisten Anzeigen auf Kurzarbeit ein, gut 8000 innerhalb von sechs Wochen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es nicht einmal 40 Anzeigen im gleichen Zeitraum.

Jutta Driesch | Bild: Agentur für Arbeit

Wie viele Mitarbeiter sind aktuell noch von Kurzarbeit betroffen? Ist der Anteil gesunken?

Die Kurzarbeit wurde entwickelt, damit Betriebe flexibel auf konjunkturelle Schwankungen reagieren können, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen. Eine Besonderheit dieser flexiblen Vorgehensweise ist der zeitliche Versatz zwischen Anzeige der Kurzarbeit, tatsächlicher Umsetzung der Kurzarbeit und deren Abrechnung. Dazwischen können mehrere Monate liegen. Insofern liegen uns noch keine endgültigen Zahlen vor. Nach qualifizierten Hochrechnungen gehen wir davon aus, dass sich im März etwa 23 600 und im April 58 000 Menschen in Kurzarbeit befanden.

Welche Branchen sind besonders betroffen? Gab es hier eine Verschiebung in den vergangenen Monaten?

Besonders betroffen waren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, des Einzelhandels sowie des Hotel- und Gaststättengewerbes. Daran hat sich kaum etwas geändert. Aus der Baubranche, dem Gesundheitswesen und dem Handwerk hat es nur wenige Anzeigen auf Kurzarbeit gegeben.

Eine Verlängerung der Kurzarbeit wird kontrovers diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Der Koalitionsausschuss hat sich auf eine Verlängerung der Kurzarbeiterregelung bis 31. Dezember 2021 geeinigt. Wir begrüßen diese Entscheidung. Auch die Möglichkeit für Arbeitgeber, im kommenden Jahr bei einer Verbindung von Kurzarbeit und Qualifizierung die Sozialbeiträge weiterhin zu 100 Prozent erstattet zu bekommen, ist richtig.

Ab dem vierten Monat kann das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Welche Voraussetzungen müssen hierfür gegeben sein?

Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 70/77 Prozent ab dem vierten Monat und 80/88 Prozent ab dem siebten Monat erfolgt automatisch. Auch diese Regelung wird bis 31. Dezember 2021 verlängert.

Aufstockung Während der Corona-Krise erhalten Beschäftigte, deren Arbeitszeit um mehr als die Hälfte verringert wurde, vom vierten Kurzarbeits-Monat an 70 Prozent (77 Prozent, wenn man mindestens ein Kind hat) des ausgefallenen Lohns, ab dem siebten Kurzarbeits-Monat 80 Prozent (87 Prozent mit Kind). Bei der Abrechnung muss laut Arbeitsagentur jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet werden, nicht der Betrieb pauschal.

Kurzarbeit soll Arbeitslosigkeit vermeiden. Wie sehr ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen Monaten gestiegen? Befürchten Sie, dass weitere Jobs gestrichen werden, wenn das Instrument der Kurzarbeit nicht mehr greift?

Im August waren 17 700 Menschen ohne Arbeit, 5600 mehr als im Vorjahr. Die Steigerung ist eindeutig auf die Corona-Krise zurückzuführen. Die Verlängerung der Kurzarbeit bis zum Jahresende 2021 ist sicher für zahlreiche Unternehmen eine Entlastung. Dadurch bietet sich die Gelegenheit, Mitarbeiter zu qualifizieren und den Betrieb zukunftsorientiert aufzustellen. Jetzt gilt es, sich für die digitale Arbeitswelt fit zu machen und somit die Chancen in der Krise zu begreifen und zu ergreifen.