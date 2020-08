Als der Bus gegen 12.30 Uhr am Langenargener Bahnhof einfährt – und noch fünf Minuten warten muss – lehnt sich Marco Lombardi gegen den Wagen, zündet sich eine Zigarette an und nimmt einen tiefen Zug. „Wird eine lange Fahrt“, sagt er. Eben noch stand er in der Wohnung seiner Mutter, half ihr im Haus und im Garten. „Sie ist schon alt und kann das nicht mehr allein.“ Also helfe er, wann immer es geht. „Aber zu Hause warten jetzt schon meine Kinder.“ Und sein Zuhause, das ist in Hagnau. Gut eine Stunde Busfahrt von Langenargen entfernt.

Taktverdichtung auf der Seelinie in den Sommerferien

Gut eine Stunde mit dem Bus 100, in den Lombardi jetzt als Fahrgast steigt – und der als Echt-Bodensee-Bus in den Sommerferien den Takt auf der Seelinie zwischen Friedrichshafen beziehungsweise Langenargen und Überlingen verdichtet und zugleich an allen Orten und touristischen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt. Doch wer nutzt den Bus? Sind es vor allem die Touristen oder doch die Einheimischen? Und wie stark wird das Angebot angenommen?

Als Lombardi in den Bus steigt, ist der im Grunde leer. Er und eine ältere Frau sind die einzigen Fahrgäste. Von Touristen keine Spur. Früher hatte er mal einen Führerschein, sagt Lombardi. Zwei Mal sei er erwischt worden: zwei Mal angetrunken am Steuer. „Jetzt trinke ich nicht mehr, aber den Führerschein will ich auch nicht wieder.“ So sei es sicherer.

Die meiste Zeit ist der Bus 100 während der SÜDKURIER-Tour mehr oder weniger leer, so wie hier am Hafen von Friedrichshafen. Die meisten Touristen und Einheimischen stiegen in Meersburg ein und aus. | Bild: Daniela Biehl

Bus 100 fährt los. Er rüttelt und schnauft. Wie das ein Bus nun mal so tut. Und für einen Augenblick wird es warm, die Sonne scheint und der Wagen schlurft durch die glühende Landschaft. Hier und da steigen ein, zwei Menschen ein, aber so richtig voll wird es nicht. Zwei junge Männer, auf dem Weg zur Arbeit, sitzen auf einem Vierersitz hinten im Bus, reden laut, wollen etwas essen, der eine hat einen Kuchen gekauft, will ihn mit einem Ausweis zerteilen, dann fällt ihm ein, mit Maske geht das schlecht: das Essen. Also verschwindet der Kuchen wieder im Rucksack.

Nach Meersburg und ab Meersburg fahren die meisten Touristen

Der Bus hält in Eriskirch. Lisa Voigt steigt ein. Die Schülerin, die ihre Freundin in Friedrichshafen besuchen will, steckt sich ein paar Kopfhörer in die Ohren und lächelt. Zumindest sieht es durch die Maske so aus. „Das Schönste am Busfahren ist eh das Musikhören“, sagt sie. Und döst jetzt erstmal zehn Minuten. Am Stadtbahnhof steigt sie aus und mit ihr so ziemlich jeder. Der Bus ist – bis auf Lombardi – wieder leer.

Die Fahrer tauschen. Bus 100 steht eine Weile – und dann sind auch schon die ersten Touristen an Bord. Zwei Urlauber, die in Meersburg eine Unterkunft gebucht haben und mit ihren Backpacking-Rucksäcken nur schwer durch die Tür passen.

Der Bodensee zieht sich vom Fenster aus gesehen wie ein blaues Band durch die Landschaft. | Bild: Daniela Biehl

Kurz hinter Immenstaad beginnt der malerische Teil der Strecke. Apfelbäume und Weinreben säumen den Straßenrand und der Bodensee zieht sich wie ein blaues Band durch die Landschaft. Zeit, sich noch einmal umzuschauen: Sieben Leute sitzen im Bus, ein paar vorne, ein paar hinten, wirklich voll wird es bis zur Fähre in Meersburg nicht.

Ganz hinten blättert ein Seniorenpaar durch einen Reiseführer, bräuchte den aber eigentlich nicht. „Wir haben immer hier Urlaub gemacht“, sagen sie. Seit den 60er Jahren, erst mit ihren Kindern, dann irgendwann alleine. Gebucht haben sie vor Corona. „Und uns das mehr als einmal überlegt.“ Aber dieses Jahr sei so verrückt, „da brauchten wir unseren Urlaub“.

Der Straßenrand ist mit Apfelbäumen und Weinreben gesäumt. | Bild: Daniela Biehl

In Meersburg an der Fähre wird es dann endlich voller. Drei Familien steigen ein, sind aus Konstanz rüber gefahren und wollen zum Affenberg. „Das kein normaler Bus“, schreit ein Kind und zeigt beim Einsteigen auf das Echt-Bodensee-Logo und die Familien lachen. Deswegen hat Google Maps ihnen wohl keine direkte Verbindung zum Affenberg angezeigt. „Na dann, fahren wir wie bei Harry Potter.“ Mit dem Fahrenden Ritter, den Hexen und Zauberer in Notfällen rufen können, meint einer der Väter erklärend.

Gerade noch rechtzeitig kommt Marit Ebert von der Fähre, erreicht den Bus, setzt sich ans Fenster und starrt auf ihr Handy. Vier bis fünf Tage die Woche pendelt sie zwischen Konstanz, wo sie arbeitet, und Überlingen, wo sie wohnt. Will nicht weg von der Stadt, von ihrem Freund, mit dem sie sich eine Zukunft ausmalt. „Aber das Pendeln, das nervt“, sagt sie. „Wenn die Taktverdichtung nur so bleiben würde.“ Dann müsste sie nicht so lange – unnötig – an der Bushaltestelle warten.

Als Ebert aussteigt, fängt es an, zu nieseln. Der Bus ist leer, aber bereit für seine nächste Tour: Von Bodman-Ludwigshafen in zweieinhalb, und von Überlingen in zwei Stunden nach Langenargen. Wahrscheinlich wird er wieder mit Touristen, aber auch mit Einheimischen gefüllt sein. Denn „irgendwo ist er auch unser Bus“, sagt Ebert.