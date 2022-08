War das nicht neulich erst, als die Mini-Dics als Format der Zukunft galt, Videos noch auf VHS geschaut wurden und Spice Girls und Backstreet Boys angesagt waren? Dann war da noch die Hype um Y2K vor dem Jahrtausendwechsel und der Anruf auf dem Festnetztelefon – oder einem knochengroßen Handy.

Die Backstreet Boys waren Ende der 90er am Bodensee zu Gast – in der Messe Friedrichshafen. | Bild: Katja Lenz

In unserer Serie „Gedächtnis der Region“ holen wir die 90er Jahre zurück. Und nun sind Sie gefragt: Haben Sie Fotos zu Ereignissen in der Bodenseeregion aus dieser Zeit? Von Sturm Lothar über das Hochwasser 1999 bis hin zu spektakulären Auftritten der Backstreet Boys und der Kelly Family in Friedrichshafen? Waren Sie dabei?

Schicken Sie uns Ihre Fotos aus den 90ern!

Dann schicken Sie uns Ihre Fotos mit kurzer Beschreibung an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de. Bitte vergessen Sie nicht, den Namen des Fotografen zu nennen und beachten Sie, dass Sie uns die Rechte zur Veröffentlichung in den Publikationen des SÜDKURIER Medienhauses abtreten. Bitte schreiben Sie auch, wo Sie das Foto aufgenommen haben.