Mit pandemiebedingter Verspätung sind die beiden Zeppeline Ende Mai in die Saison gestartet. Nach einem Schnelltest vorab und mit Maske sollen sich die Fluggäste an Bord sicher fühlen. So sieht die Region im Moment vom Zeppelin aus aus.

Blick auf Sipplingen aus dem Zeppelin.| Bild: Anette Bengelsdorf