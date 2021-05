Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Von fehlerhaften Daten und mangelnder Kommunikation: So sorgte ein Wert von 153 am Wochenende für Wirbel

Seit Montag findet an den Schulen im Bodenseekreis kein Präsenzunterricht mehr statt. Das Landratsamt hatte am Samstag den dritten Tag in Folge eine Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 165 festgestellt. Doch auf welche Werte berief sich der Landrat dabei? Und warum schwieg er, als eine Panne beim Robert-Koch-Institut für eine unklare Datenlage im Landkreis sorgte? Eine Spurensuche.