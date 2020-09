Bei Olympischen Spielen hat das Schwimmbecken eine Länge von 50 Metern. Wenn also am Samstagmorgen ab 7.45 Uhr rund 100 Langdistanzschwimmer den Bodensee von Dingelsdorf nach Überlingen durchqueren, bedeutet das: Sie kraulen – zumindest was die Streckenlänge angeht – 50 Bahnen am Stück.

Denn diese beträgt von Dingelsdorf nach Überlingen 2,5 Kilometer. Im Gegensatz zum Schwimmbecken kommen auf dem See aber Erschwernisse hinzu: Kein Abstoßen bei Wenden, Wellengang, Strömung und Orientierung.

Video: Lukas Ondreka

Die Bodensee-Querung am Samstag werden also keinesfalls Anfänger in Angriff nehmen. Patrick Boche vom Veranstalter Bodensee-Openwater, einem gemeinnützigen Verein, der die Freischwimmer-Szene am See zusammenführt, freut sich: „Ich habe ein gutes Gefühl. Das Wetter scheint zu passen.“

Das Team und die Teilnehmer seien froh, dass trotz Corona endlich eine Bodensee-Querung stattfinden könne. Denn in diesem Jahr musste sowohl die fünf Kilometer lange von Meersburg nach Konstanz als auch die elf Kilometer lange Querung von Friedrichshafen nach Romanshorn wegen der Pandemie abgesagt werden. Boche erklärt, dass in den vergangenen Monaten über einen langen Zeitraum kein reguläres Schwimmtraining möglich gewesen sei – als erforderliche Voraussetzung für die Bewältigung einer Langdistanz.

Freiwasserschwimmer aus ganz Deutschland werden dabei sein. „Wir hatten sogar schon Teilnehmer aus Spanien oder Frankreich„, erklärt Patrick Boche. Wegen der Corona-Vorschriften werden die Teilnehmer in zehn Gruppen aufgeteilt, die im Abstand von rund einer Minute an den Start gehen werden.

DLRG sichert Schwimmer ab

„Die Abstandsregeln sollten da gut einzuhalten sein“, sagt Boche. Der DLRG-Bezirk Bodenseekreis wird die Schwimmer mit Booten absichern. „Wir haben eine enge Verbindung mit der DLRG, zehn bis zwölf Boote werden auf dem See sein“, so Boche.

Treffpunkt ist am Samstagmorgen um 7 Uhr beim Hörnle am Campingplatz in Dingelsdorf. Ankunft der Schwimmer ist im Strandbad-West in Überlingen gegen 9 Uhr.