Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Von 128,3 am Dienstag auf 97,9 am Donnerstag: Woher kommen solche Schwankungen bei der Sieben-Tage-Inzidenz?

Die Sieben-Tage-Inzidenz entscheidet in der Corona-Pandemie maßgeblich über Lockerungen und Beschränkungen. Der Wert gibt die Anzahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Doch wie kann ein Wert innerhalb weniger Tage so deutlich ansteigen oder wieder sinken?