Die Gewerkschaft Verdi setzt die Streiks im öffentlichen Dienst vor der nächsten Verhandlungsrunde fort. Laut Verdi-Mitteilung werden neben Kitas in Friedrichshafen auch Betreuungseinrichtungen in Überlingen, Wangen, Markdorf und Meckenbeuren bestreikt. Die Eltern in den betroffenen Einrichtungen seien bereits informiert worden.

Friedrichshafen Kitas werden bestreikt. Auch in Friedrichshafen sind Einrichtungen betroffen

Weitere Folgen der Arbeitsniederlegung seien verwaiste Baustellen unter anderem in Friedrichshafen, Tettnang, und Überlingen sowie viele geschlossene Büros bei Stadtverwaltungen und Landratsämtern. Streikende aus dem Bodenseekreis sowie dem Kreis Ravensburg werden zu einem Demonstrationszug in Friedrichshafen erwartet.