Veröffentlicht am 17. August 2021

Endspurt bis zur Eröffnung der B 31-neu: In wenigen Tagen werden auch die restlichen 1,3 Kilometer der neuen Bundesstraße bei Friedrichshafen für den Verkehr freigegeben. Doch erinnern Sie sich noch an den Spatenstich 2014, an die Entstehung der ersten Brücken oder den Startschuss für den Bau des Waggershauser Tunnels? Wir zeigen Ihnen die Etappen der vergangenen Jahre.

Der Bau der B 31-neu vom Spatenstich im Jahr 2014 bis heute.| Bild: SK

Die Geschichte der B 31-neu reicht weit zurück. So richtig los ging es mit dem Streckenabschnitt bei Friedrichshafen allerdings vor sieben Jahren – im Jahr 2014. Der Bund gab die Finanzmittel für den Ausbau der Straße frei, die Bauarbeiten für