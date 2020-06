Bodenseekreis/Friedrichshafen vor 2 Stunden

Volkshochschulen starten ab Montag wieder mit ersten Angeboten

Eine Rechtsverordnung des Kultusministeriums Baden-Württemberg hat Präsenzkurse der Volkshochschulen (VHS) seit dem 25. Mai grundsätzlich wieder erlaubt. Doch die Vielzahl an Auflagen und auch Einschränkungen bezüglich der Nutzung von Räumen haben ein Durchstarten auf Knopfdruck für viele unmöglich gemacht. Am Montag geht es bei der VHS in Friedrichshafen und der VHS Bodenseekreis wieder los – mit Hygiene- und Abstandsregeln und vor allem mit einem sehr reduzierten Angebot.