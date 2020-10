von Peter Schober

Der Überlinger Rechtsanwalt Volker Mayer-Lay wurde am Freitagabend von der CDU-Wahlkreismitgliederversammlung für die im Herbst kommenden Jahres stattfindende Bundestagswahl zum Kandidaten des Wahlkreises 293 (Bodenseekreis plus vier Gemeinden des Landkreises Sigmaringen) nominiert. Der 39-jährige CDU-Kreisvorsitzende des Bodenseekreises ist damit potenzieller Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen, der nach zwölf Jahren nicht mehr kandidierte. Von den 168 abgegebenen Stimmen erhielt Mayer-Lay 156. Dies entspricht 93,4 Prozent. Mayer-Lay war der einzige Bewerber.

In seiner auf 15 Minuten begrenzten Vorstellungsrede ging Mayer-Lay jeweils kurz auf einige relevante Themenfelder ein. Dazu zählte auch die Wirtschaftspolitik. Deutschland habe in etlichen Kernbereichen die Marktführerschaft verloren, sagte Volker-May und fügte hinzu: „Wir müssen dem Anspruch als Hochtechnologieland wieder gerecht werden.“ Forschungscluster nach dem bayerischen Vorbild wünsche er sich daher für ganz Deutschland. Im Weiteren ging Mayer-Lay auch auf die Klimaschutzpolitik ein. Den Klimaschutz dürfe man nicht aus den Augen verlieren. Das Pariser Klimaschutzabkommen müsse uns Verpflichtung sein. Allerdings müsse man bei jeder Klimaschutzentscheidung auch die Auswirkungen auf andere Bereiche in Betracht ziehen.

Positionen zu Migrationspolitik und Innerer Sicherheit

In der Migrationspolitik bezog Mayer-Lay Position. Deutschen Alleingängen erteilte er eine Absage. Denn diese würden an die europäischen Partnerländer falsche Signale aussenden. Im Übrigen gelte es, jenen Schutz zu bieten, die wirklich Schutz suchten. Jene, die als Glücksritter nach Europa kämen, müsse dagegen der Aufenthalt verwehrt werden. In diesem Zusammenhang übte Mayer-Lay Kritik an den Grünen, weil sie sich gegen Rückführungen in sichere Drittländer verwehrten. In puncto „Innere Sicherheit“ sprach sich Mayer-Lay für mehr Recht und Ordnung aus. Denn das Sicherheitsgefühl der Bürger habe stark gelitten. Dabei beklagte Mayer-Lay die „ungeheure Respektlosigkeit gegenüber unserer Polizisten“.