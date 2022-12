Die Strecke gehört zu den beliebtesten Radwegen Europas, doch jedes Jahr gibt es hier viele Unfälle. Wo die gefährlichsten Punkte sind und warum auf Schweizer Seite wohl weniger Unfälle passieren.

Bild: Selina Rudolph/Adobe Stock

Wer auf dem Bodenseeradweg unterwegs ist, kommt an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Kaum überraschend daher, dass hier jährlich tausende Radler in die Pedale treten. Im Hochsommer sind es bis zu 4900 am Tag, so eine Zählung von Landratsamt