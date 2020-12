Unbürokratische Hilfe für Kinder in Not

Die Kinderstiftung Bodensee ist eine Treuhandstiftung unter dem Dach von Lebenswerk Zukunft, der Caritas-Stiftung in der Diözese Rottenburg in Stuttgart. Die Dachstiftung kümmert sich dabei um die Verwaltung des Stiftungskapitals und um die steuerlichen Angelegenheiten. Das Kuratorium der Kinderstiftung entscheidet eigenständig über die Programmaktivitäten und Verwendung der Mittel. Die im Jahr 2011 gegründete Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder aus armen und benachteiligten Verhältnissen in ihren Bildungs- und Entwicklungschancen zu fördern und ihre Lebenswelten zukunftsweisend zu gestalten. Trotz des Wohlstands im Bodenseekreis ist eine Zunahme der Kinderarmut zu verzeichnen. Deshalb sollen nicht nur materielle Not, sondern auch solche immaterieller Natur, wie Mangel an Zeit, Zuwendung und sozialen Beziehungen unbürokratisch gelindert werden. 2019 waren dafür 170 Ehrenamtliche in unterschiedlichen Projekten engagiert und konnten über 1000 Kinder erreichen. Die Kinderstiftung finanziert sich ausschließlich aus Fördermitteln der Gemeinden und ist darüber hinaus auf Spenden angewiesen. Spendenkonto: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE 43 690 500 010 024 7828 56