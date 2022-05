Auf dem Affenberg gibt es Nachwuchs – und bei den Vögeln eine kleine Sensation. Im größten Affenfreigehege Deutschlands sind derzeit sechs kleine Berberaffen zu beobachten und es werden noch mehr. Auch Störche und Schwäne haben Küken – und die 16 kleinen Rostgänse sind etwas ganz Besonderes. Wir haben den Nachwuchs auch in Videos eingefangen.

Allein im April wurden vier Weltkriegsbomben aus dem Bodensee geborgen wie hier ein Torpedo 2017 vor Seemoos. Was liegt da noch alles auf dem Grund? Und wie läuft ein Einsatz der Kampfmittelbeseitiger ab?

Bild: Polizeipräsidium Einsatz

Heiratsantrag auf der Drehleiter: Mit dem Segen von Vater, Kommandant und Bürgermeister: Feuerwehrmann Peter Lattner hält knieend im Korb der Drehleiter um die Hand seiner Freundin Anna-Lena Beutler an. Mit Video.

Bild: Reiner Jäckle

Wasser, Beachvolleyball und Freibad-Pommes: Die Badesaison hat begonnen und die Menschen treibt es wieder in die Frei- und Strandbäder der Region. Eine Übersicht über die Bäder von Sipplingen bis Lindau mit ihren Attraktionen gibt es bei uns. Und auch mit der Wasserqualität des Bodensees haben wir uns beschäftigt.

Bild: Sabine Wienrich

Am Mittwoch, 25. Mai, startet mit dem Auftritt von Beatrice Egli das viertägige Markdorf Open Air – nach zweijähriger Corona-Zwangspause. Für das Festival verlost der SÜDKURIER jeweils zwei Eintrittstickets pro Konzert. Im Interview spricht die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli über Bühnenerlebnisse, die Beziehung zu ihren Fans und was sie am Bodensee liebt.

Bild: Roland Sprich

32-16-8: Zu Rosis Nummer aus dem „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang ist viel spekuliert worden. Eine der Anekdoten besagt, dass sie auf einen Auftritt 1980 in Markdorf zurückgeht. Doch stimmt das auch? Auch die Spider Murphy Gang kommt zum Open Air nach Markdorf. Eine Übersicht über Open Airs und Konzerte rund um den Bodensee gibt es hier.

Bild: Istvan Bajzat

Und sonst?