Die Liste der teilnehmenden Firmen liest sich wie ein „Who is Who“ der Arbeitgeber in der Region: die großen Firmen wie ZF, Rolls-Royce Solutions, Airbus und Zeppelin Systems sind am Start. Banken suchen das Gespräch. Polizei, Bundeswehr und Zoll präsentieren ihre Ausbildungs- und Karrierewege. Das Handwerk ist nicht nur mit der Kreishandwerkerschaft, der Zimmererinnung und der Innung des KfZ-Gewerbes vor Ort, auch kleinere Betriebe Gössl stellen sich vor.

74 Firmen, Hochschulen und Organisationen kommen zur Berufsinfobörse des Bodenseekreises am Mittwoch, 20. Juli. In der Sporthalle des Berufsschulzentrums Friedrichshafen informieren sie über Ausbildungen, Studiengänge und Freiwilligendienste. Eingeladen sind Jugendliche aller Schularten und Altersklassen. „In den vergangenen zwei Jahren haben die Firmen viel zu wenig Kontakt zu jungen Leuten aufnehmen können, daher halte ich es für absolut notwendig, dass wir dieses Angebot wieder aufnehmen“, sagt Landrat Lothar Wölfle.

Auch die Jugendlichen hätten wegen ausgefallener Praktika keine Gelegenheiten gehabt, Firmen und Berufe kennenzulernen, ergänzt Angelika Seitzinger, Leiterin der Droste-Hülshoff-Schule. „Gerade wenn es um eine Ausbildung geht, sind Praktika wichtig. Angesichts des Fachkräftemangels suchen Firmen händeringend nach Auszubildenden.“ Die Jugendlichen hätten oft wenig Vorstellungen von der Vielfalt ihrer Möglichkeiten. Die Berufsinfobörse biete ihnen die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. „Auch die Bewerbung fällt leichter, wenn die Jugendlichen ihre Ansprechpartner schon getroffen haben“, sagt Seitzinger. Häufig bringen Firmen ihre Azubis mit, um von ihren Erfahrungen zu berichten. „Die Hemmschwelle für Fragen ist dann auch nicht so hoch.“

Flyer als Fahrkarte für Bus und Bahn

Das Berufsschulzentrum stellt seine Sporthalle zur Verfügung. 1800 Quadratmeter stehen dort zur Verfügung für Informationen und Gespräche. Um allzu großem Gedränge vorzubeugen, sieht das Konzept vor, nicht mehr als 800 Personen gleichzeitig in die Sporthalle zu lassen. „Wir haben einen Eingang und einen Ausgang und ein Wegekonzept mit Messeteppichen, um die Orientierung zu erleichtern“, erklärt Simone Riedl von der Bildungsregion Bodenseekreis. Die Infobörse ist kostenlos, auch für die Fahrt mit Bussen und Bahnen dort hin müssen die Jugendlichen nichts zahlen. Der an den Schulen verteilte Flyer gilt als Fahrkarte.

Angelika Seitzinger empfiehlt, mit der ganzen Klasse zu kommen und den Besuch vorzubereiten: „Dann wissen die Jugendlichen eher, was sie erwartet und können zielgerichtet Ansprechpartner suchen.“ Sie hat noch einen Tipp: Die Infobörse dauert von 10 bis 14 Uhr. „Früher war es immer zwischen 10 und 12 sehr voll, danach wird es entspannter“, so Seitzinger.