von Karlheinz Fahlbusch, Cian Hartung und Martin Baur

Ein 30-Jähriger, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat die Polizei am Dienstag in Heiligenberg in Atem gehalten, schreiben Staatsanwaltschaft Konstanz und Kriminalpolizei Ravensburg am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Polizei konnte den Mann festnehmen, nachdem er am Mittag eine 80-Jahre alte Nonne tätlich angegriffen und am Abend einen Brand in Heiligenberg-Röhrenbach gelegt hatte, der am dortigen „Schwesternhaus„ zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehren führte. Nach SÜDKURIER-Recherchen handelt es sich bei der verletzten Frau um eine der beiden betagten Trappistinnen, die in der Klause Egg einsam leben.

Die Klause Egg am Mittwoch. Hier, im Wald bei Heiligenberg, attackierte der offensichtlich psychisch kranke Mann die 80-jährige Nonne und verletzte sie so schwer, dass sie ins Krankenhaus kam. | Bild: Cian Hartung

Nonne mit Flasche ins Gesicht geschlagen

Abgelegen mitten im Wald führen die beiden Nonnen in der Klause Egg ein weltabgewandtes Leben. Eine der Frauen attackierte der 30-jährige am Dienstagmittag mit einer Flasche und verletzte sie dabei schwer. „Die 80-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen im Kopfbereich und musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden“, teilen Staatsanwaltschaft Konstanz und Kriminalpolizei Ravensburg am Mittwoch mit.

Gegen 14.45 Uhr am Dienstag sei die Polizei darüber informiert worden, dass es in dem Waldgebiet bei Heiligenberg zu einer Körperverletzung gekommen sei. Der Täter habe der Frau eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen, gleichzeitig habe er ihr gegenüber geäußert, dass er sich selbst etwas antun werde, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die 90-jährige Mitschwester wird von der Sozialstation betreut Neben den Karthäusern gehören die Trappisten zu den strengsten Orden der Katholischen Kirche. Mönche und Nonnen leben sehr zurückgezogen und vermeiden Außenkontakte. Das wurde wohl der 80-jährigen Trappistin zum Verhängnis, die zusammen mit ihrer bettlägerigen 90-jährigen Mitschwester seit vielen Jahren in der Klause Egg wohnt. Die kleine Kirche mit Wohngebäude ist mit dem Auto nur schwer zu erreichen und befindet sich am Kreuzweg in Heiligenberg. Die Hanglage erlaubt einen wunderbaren Blick zum Bodensee, die Abgeschiedenheit ist sprichwörtlich. Nachdem die 80-jährige Ordensfrau mit wohl mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, wir die bettlägerige Nonne von einer Sozialstation betreut und soll nach Informationen des SÜDKURIER eventuell in das Mutterhaus nach Dahlem gebracht werden.

Abgelegen im Wald liegt die Klause Egg, in der seit 1971 Zisterzienserinnen der strengen Observanz leben, Trappistinnen, die ein zurückgezogenes Leben im Schweigen gewählt haben. | Bild: Cian Hartung

Die Klause Egg am Morgen nach der Attacke Am Tag nach dem Angriff ist die Klause Egg in Stille und Nebel gehüllt. Zu hören ist nur der Regen, der unaufhaltsam vom Himmel tröpfelt. Während vielerorts der Schnee bereits geschmolzen ist, liegt hier noch reichlich Weiß am Wegrand. Die Klause wirkt wie ausgestorben: Im Haus lässt sich nach mehrfachem Klingeln und Nachfragen kein Lebenszeichen entdecken. Die Fensterläden sind geschlossen und die Türen zum Grundstück mit einem Schloss verriegelt. Ein Tannenbaum vom vergangenen Weihnachtsfest liegt noch hinter dem Gebäude. Ein Häufchen gesammelter Kastanien liegt vor dem Eingang. Möglicherweise haben die Nonnen sie in den letzten Tagen im Schweigen gesammelt. Direkt neben der Haustür hängt ein großes Jesuskreuz, der Putz bröckelt darunter bereits von der Hauswand. Oberhalb der Klause führt ein Kreuzweg entlang. An diesem Tag laufen hier aber weder Wanderer noch einheimische Spaziergänger durch den Matsch. Noch mehr als sonst scheint man am Tag nach dem Angriff allein in der Idylle zu sein. Seit August 1971 leben in der Klause Egg bei Heiligenberg Trappistinnen. Ihr Orden heißt eigentlich Zisterzienser der strengeren Observanz. Das Mutterhaus ist die Abtei Maria Frieden in Dahlem (Nordeifel). Äbtissin ist Gratia Adler. Der Konvent besteht derzeit aus zehn Schwestern. Die Trappistinnen der Klause Egg leben sehr zurückgezogen und der Wanderer sollte das akzeptieren. Das Wohnhaus und die kleine Kirche sind im Besitz des Hauses Fürstenberg. (cfh/kf)

Heiligenberg Von Heiligenberg durch die Natur auf dem Kreuzweg nach Golgatha Das könnte Sie auch interessieren

Suche begann nach Hinweis aus dem Täterumfeld

Bereits am Vormittag hatte die Polizei offensichtlich Informationen aus dem Umfeld des Täters erhalten. Es sei gemeldet worden, dass der Mann gegenüber einem Mitbewohner „Aussagen getroffen hatte, die eine konkrete Eigengefährdung begründeten“. Unmittelbar nach diesen Äußerungen sei er davongelaufen.

Daraufhin habe die Polizei „umfassende Suchmaßnahmen“ nach dem 30-Jährigen eingeleitet, an denen neben mehreren Streifenwagen auch ein Personenspürhund beteiligt war. Der Täter lebt in einer Gemeinde im westlichen Bodenseekreis, erklärte die Polizei auf Anfrage, nicht in einer psychiatrischen Anstalt oder einer betreuten Wohneinrichtung, wie nach Bekanntwerden erster Informationen über die Tat in der Region am Morgen nach der Tat spekuliert wurde .

Joggerin konnte vor dem blutverschmierten Mann flüchten

Noch vor dem Eintreffen der Polizei bei der Klause Egg flüchtete der Täter. Später lief ihm bei Heiligenberg eine Joggerin über den Weg, der die blutverschmierte Kleidung des Mannes auffiel. Er sei der Läuferin gegenüber „äußerst aggressiv“ aufgetreten, schreibt die Polizei weiter.

Die Frau habe vor dem Mann aber flüchten können, sodass es hier zu keiner Auseinandersetzung kam. Eine daraufhin intensivierte polizeiliche Fahndung in der Region Heiligenberg am Dienstagnachmittag, für die witterungsbedingt kein Polizeihubschrauber eingesetzt werden konnte, habe erst mal nicht zum Erfolg geführt.

Brandstiftungsversuch in der Röhrenbacher Kirche

Am Abend gegen 18.15 Uhr erhielt die Polizei schließlich einen Hinweis aus dem Heiligenberger Ortsteil Röhrenbach, dass eine verdächtige, stark blutende Person in der dortigen Pfarrkirche gesehen worden sei. Wie der Mann von der Klause nach Röhrenbach gekommen ist, das müssen die Ermittler wohl noch herausfinden.

Offensichtlich wollte er die Kirche St. Bartholomäus anzuzünden. Doch das konnte Pfarrer Volker Blaser erfolgreich verhindern. „Ich hatte noch einen Gottesdienst in Frickingen und wollte kurz nach 18 Uhr die Kirche abschließen“, berichtet der Seelsorger, der im Pfarrhaus gegenüber der altehrwürdigen Kirche wohnt, die im 12. Jahrhundert erstmal erwähnt wurde. Im Gotteshaus stellte er fest, dass er nicht alleine war. Ein Mann hantierte im Altarbereich mit einer brennenden Kerze an den dort aufgestellten Christbäumen.

Der 30-jährige Täter hantierte offensichtlich mit einer Kerze an den Strohsternen, die an den Christbäumen hängen, die am 2. Februar, am letzten Tag des kirchlichen Weihnachtskreises Mariä Lichmeß noch standen. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Täter wollte Strohsterne an Christbäumen anzünden

„Zuerst dachte ich, der Mann will weitere Kerzen anzünden, doch dann sah ich, dass er es auf einen Strohstern abgesehen hatte“, beschreibt Pfarrer Blaser gegenüber dem SÜDKURIER. Vermutlich wäre das der Beginn eines großen Feuers geworden. Als der Täter den Pfarrer entdeckte, verließ er die Kirche. „Ich habe alle Flammen gelöscht und sofort die Polizei gerufen“, erzählt der Geistliche, dem das Ganze noch immer ein Rätsel ist.

„Ich habe alle Flammen gelöscht und sofort die Polizei gerufen“, beschreibt Pfarrer Volker Blaser, was er in der Kirche erlebte. Unser Archivbild entstand bei einem Gottesdienst. | Bild: Archiv

Heiligenberg Gedenken an Kirchenpatron Sankt Bartholomäus Das könnte Sie auch interessieren

Polizisten halten den Mann davon ab, ins Feuer zu gehen

Nach dem Hinweis aus der Kirche unmittelbar nach Röhrenbach entsandte Polizeikräfte entdeckten den 30-Jährigen schließlich vor einem Anbau des Gemeindehauses, in dem er offenbar zuvor ein Feuer gelegt hatte. Es handelte sich dabei um den Schuppenanbau eines in der Region als „Schwesternhaus„ bekannten Gebäudes, das derzeit leer steht, erläutert der Kreisfeuerwehrverband Bodensee.

Großeinsatz von sechs Feuerwehren Der Alarm erreichte die Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg am Dienstagabend gegen 18.47 Uhr. Gemeldet wurde ein Gebäudebrand im Ortsteil Röhrenbach, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis. Die Wehr rückte mit allen drei Abteilungen aus. Weitere Einsatzkräfte rückten von den Feuerwehren aus Pfullendorf und Salem nach. Vor Ort habe sich gezeigt, dass der Schuppenanbau des in der Region als „Schwesternhaus„ bekannten Gebäudes brannte, es liegt mitten im Dorf. Da das Feuer gedroht habe, auf das derzeit unbewohnte Hauptgebäude überzugreifen, wurde Verstärkung angefordert. So habe die Führungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehren Salem und Frickingen die Unterstützung des Einsatzleiters übernommen, die Drehleitern aus Pfullendorf und Wilhelmsdorf waren in Bereitstellung. Zur Versorgung der Angriffstrupps mit Atemschutzgeräten wurde der Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz aus Markdorf mit drei Feuerwehrleuten angefordert. Nach einer dreiviertel Stunde meldete Einsatzleiter Johannes Leppert „Feuer unter Kontrolle“. Den Einsatzkräften sei es gelungen, das Wohnhaus unter Einsatz von zahlreichen Strahlrohren zu halten. Nachlöscharbeiten zogen sich aber noch bis in die Nacht. Im Einsatz war die Feuerwehr zeitweilig mit insgesamt 66 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen, das DRK war mit 18 Helfern vor Ort. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Feuerwehren aus Salem, Frickingen, Pfullendorf, Markdorf und Wilhelmsdorf unterstützten die Feuerwehr Heiligenberg bei der Löscharbeit. Unter Einsatz von zahlreichen Strahlrohren, heißt es vom Kreisfeuerwerhrverband Bodenseekreis, sei es gelungen, das angrenzende Wohnhaus zu retten. | Bild: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis

Der Schuppen brannte lichterloh. „Da aufgrund der Antreffsituation zu befürchten war, dass der Mann sich möglicherweise in den zwischenzeitlich im Vollbrand stehenden Anbau begeben könnte“, heißt es weiter im Polizeibericht, hätten die Beamten die „erhebliche eigene Gefährdung“ in Kauf genommen und den 30-Jährigen aus dem Gefahrenbereich des Feuers gezogen.

Der Brandort am Mittwochmorgen. Hier müssen sich am Abend zuvor dramatische Szenen abgespielt haben. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Auch drei Polizeibeamte wurden verletzt

Da sich der Mann massiv gewehrt habe, sei es den Polizeibeamten nur mit Mühe und unter Einsatz von Pfefferspray und eines Diensthundes gelungen, den Tatverdächtigen zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Sowohl der 30-Jährige als auch drei der eingesetzten Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Der Tatverdächtige musste zunächst in einem Krankenhaus behandelt werden, bevor er nun vorläufig in einer Spezialklinik untergebracht wurde.