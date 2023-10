Beim Gesamtkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee lag der Fokus auf der Zukunft der Jugendarbeit. Außerdem hagelte es heftige Kritik am Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises wegen wiederholt verzögerter Bearbeitung von Genehmigungen für Straßenveranstaltungen.

Wie steht es um die Zukunft des „Narresomens“ in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht? Mit dieser Frage befasst sich die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee intensiv. Wie Narrenpräsident Rainer Hespeler beim Gesamtkonvent in der Donauhalle in Immendingen sagte, haben nahezu alle der 120 Mitgliedszünfte mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. „Viele Zünfte klagen über rückläufige Mitgliederzahlen.“ Zudem fehle es zunehmend an der Bereitschaft jüngerer Mitglieder, Verantwortung und Arbeitsleistung zu übernehmen.

Hespeler sieht das nicht als spezifisches Problem von Fasnachtsvereinen. „Mit dem Problem stehen wir nicht alleine da, das haben andere Vereine auch.“ Als Gründe für die rückläufigen Mitgliederzahlen führte er an, „dass immer mehr Vereine um die Gunst immer weniger Kinder und Jugendlicher buhlen.“ Zudem sei das kulturelle Angebot heute vielfältiger als früher. Dass der Fasnachtsgeist automatisch von den Eltern an die Kinder weitergegeben werde, sei heute nicht mehr so stark verbreitet wie früher.

Um die Brauchtumskultur aufrecht zu erhalten, soll die Kinder- und Jugendnarrenarbeit in der Narrenvereinigung intensiviert werden. Hierfür wird zunächst die Aufnahme in den Kreisjugendring des Landkreises Konstanz angestrebt. Dort soll die Vereinigung Unterstützung und Hilfestellung, etwa im Bereich Fortbildung in der Jugendarbeit erhalten.

Die Versammlung stimmte dem Beitritt zum Kreisjugendring Konstanz einstimmig zu. Da für die Aufnahme in den Kreisjugendring, die Mitte November erfolgen soll, eine Jugendordnung notwendig ist, wurde diese ebenso wie eine damit verbundene Ergänzung der Satzung, ebenfalls jeweils einstimmig verabschiedet.

Wie Narrenpräsident Rainer Hespeler sagte, sei mittelfristig auch die Aufnahme in Kreisjugendringe weiterer Landkreise angestrebt, aus denen die Mitgliedszünfte der Vereinigung kommen, also im Bodenseekreis und den Landkreisen Tuttlingen, Sigmaringen und Schwarzwald-Baar. Als Bindeglied zwischen den Kreisjugendringen und den Mitgliedszünften wurde Daniel Faschian aus Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) gewählt.

Der 31-Jährige ist Mitglied des dortigen Narrenvereins Durbestecher und hat Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit. Faschian, der als Medienkaufmann im Kloster Beuron arbeitet, war in seinem Heimatnarrenverein viele Jahre Trainer einer Kinder- und Erwachsenen-Showtanzgruppe. Er wurde zunächst für ein Jahr gewählt, da im kommenden Jahr wieder Gesamtwahlen des Präsidiums anstehen.

In seinem Jahresbericht blickte Narrenpräsident Rainer Hespeler überwiegend positiv auf die vergangene Fasnachtssaison zurück. „Die Fasnacht 2023 war die erste Fasnacht, die nach Corona annähernd normal stattfinden konnte.“ Ziemlich verärgert zeigte sich Hespeler darüber, dass das Landratsamt Schwarzwald-Baar die Genehmigung zur verkehrsrechtlichen Anordnung für das große Narrentreffen in Riedöschingen erst fünf Tage vor der Veranstaltung erteilte, „obwohl sie bereits Monate vorher beantragt worden war.“ Im Falle von Änderungen wäre keine Zeit mehr gewesen, diese umzusetzen.

Teure Genehmigungen

Wie Hespeler im Gespräch mit dem SÜDKURIER verdeutlichte, gebe es mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar „regelmäßig Probleme durch verzögerte Bearbeitung von Genehmigungen, die jedes Jahr neu beantragt werden müssten und jedes Mal hohe Kosten verursachten. „Mit Landratsämtern in anderen Landkreisen funktioniert das deutlich besser“, so der Narrenpräsident. Es sei keine Frage, dass das Thema Sicherheit wichtig sei und sich Narren und Besucher auf Fasnachtsveranstaltungen sicher fühlen müssen. „Aber es muss auch in bezahlbarem Rahmen bleiben“, sagte er.

Hespeler machte deutlich, „dass die schwäbisch-alemannische Fasnacht seit 2014 immaterielles Kulturerbe ist. Und das Land die Verpflichtung hat, die Fasnacht zu schützen.“ Mitte November gebe es diesbezüglich ein Gespräch mit Vertretern der Narrenvereinigung und dem Landratsamt, das von sich aus zu dem Gespräch eingeladen habe.