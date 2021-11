2150 Hühnern konnte der Verein „Rettet das Huhn“ am Wochenende einen schönen Lebensabend bescheren: An 17 Übergabeorten fanden die ausgedienten Tiere aus einem Legebetrieb in Süddeutschland, die sonst zum Schlachter gebracht worden wären, neue Besitzer. Vier Hennen haben wir auf dem Weg in ihr neues Zuhause begleitet.

Bild: Lena Reiner

Sabrina Detzel ist ein bisschen aufgeregt. Sie hält zwar seit rund fünf Jahren Hühner, hat aber erst diesen Juli zum ersten Mal zwei ausgediente Legehennen über den Verein „Rettet das Huhn“ bei sich aufgenommen. Eine davon ist inzwischen